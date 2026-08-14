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EKSKLUZIVNA SNIMKA

Je li ovo početak požara kod Omiša?! 'Smrdjelo je po gumi. Sve je nestalo u pet minuta...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Je li ovo početak požara kod Omiša?! 'Smrdjelo je po gumi. Sve je nestalo u pet minuta...'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Sedmero ozlijeđenih u požaru kod Omiša je životno ugroženo. Dio stanovništva je evakuiran. Izgorjele su kuće, brodovi, automobili... Za evakuaciju je bio spreman i brod ratne mornarice

Sjedili smo u kafiću i odjednom se osjetili dim, nismo mogli ni zamisliti što je, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku početka požara u Lokvi. 

- Pošto je u blizini restoran, mislili smo da je dim iz restorana, a onda je krenula smrdjeti guma. Kada smo krenuli kući vidjeli smo plamen - ispričala je čitateljica. 

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Početak požara kod Omiša VIDEO
Početak požara kod Omiša | Video: Čitatelj 24sata

Dodaje kako su upravo oni zvali vatrogasce koji su ubrzo stigli.

- U roku pet minuta stvorio se plamen koji je gutao sve pred sobom - govori čitateljica.

Ističe i kako je situacija jutros jako teška.

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Foto: Čitatelj 24sata

- Sve je zatvoreno prema tamo, katastrofa je - zaključuje. Podsjetimo, cijelu noć trajalo je gašenje velikog šumskog požara koji je zahvatio područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Na terenu je više od 280 vatrogasaca. 

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Komentari 26
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