Je li Vučić spreman priznati neovisnost Kosova? 'Srbija je članica UN-a, a Kosovo nije'

Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti sastali su se u ponedjeljak uz posredovanje visokih dužnosnika Europske unije, piše N1.

Josep Borrell, visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku i Miroslav Lajčak, posebni izaslanik EU-a za dijalog između Srbije i Kosova su najprije odvojeno razgovarali s Kurtijem, a onda i s Vučićem. Zajednički sastanak počeo je oko 18 sati.

O sastanku, inače jednom od najvažnijih sastanaka od početka dijaloga te dvije države. Vučić se već dva puta oglasio na Instagramu.

-Težak sastanak. Očekivano. Nema predaje.

Vučić je nakon sastanka dao izjavu za medije.

- Uobičajeno težak sastanak, nastavit ćemo u narednom razdoblju. Ne ljutite se što ne razumijem albanski, ali… Imali smo težak sastanak i vjerujem da će ih biti još mnogo jer koliko sam shvatio, 18. bismo se trebali vidjeti u Sjevernoj Makedoniji kad će Borrell biti u posjetu regiji. Dotad bismo trebali s Lajčakom razgovarati o implementaciji, a važno je što će u priopćenju EU-a biti riječi o nužnosti svih prethodnih dogovora. Inzistirao sam na zajednici srpskih općina, mislim da g. Kurti to nije bio spreman prihvatiti. U svakom slučaju, nadam se da je moguće postići kompromise, ali mogli bismo ostati zaglavljeni u nečemu što je davno trebalo biti ispunjeno.

- Dobro je da smo razgovarali i vjerujem da ćemo moći raditi na onome što smo nazvali implementacijom i prethodno postignutih dogovora- dodao je.

Istaknuo je da je za sada dogovoren samo nastavak razgovora.

Što se tiče implementacije, rekao je da je zajednica srpskih općina na prvom mjestu.

- Bojim se da je to začkoljica, vidjet ćemo dalje.

- Vidio sam da se vodi kampanja protiv zajednice srpskih općina. Iznijet ću detalje sutra o tome. To je za nas od presudnog značaja. Ako to netko ne razumije, onda ne razumije realnost. Tko bi ukinuo platni promet između Beograda i Prištine? To je davno potpisano, zajednica srpska općina- kazao je predsjednik Srbije.

- Srbija je članica UN-a, a Kosovo nije. Uvijek podupiremo međunarodni poredak, ali i srpski Ustav- glasio je njegov odgovor na pitanje je li Srbija spremna prihvatiti neovisnost Kosova.

U Bruxellesu se trenutno nalazi i posebni američki izaslanik za zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji je već razgovarao s Vučićem, a predviđen je i sastanak s Kurtijem.

- Dosadašnji sastanci u proteklih nekoliko godina uglavnom su bili upravljanje krizom, a sada je promijenjen pristup i ide se prema normalizaciji i zato je ovaj sastanak u ponedjeljak drugačiji od ostalih- rekao je u petak visoki dužnosnik EU-a koji je želio ostati neimenovan.

