Je*ote, kol'ko vas ima! Ovo je sabor na radni dan u četvrtak

U tijeku je 10. sjednica Hrvatskog sabora, a na dnevnom redu nalazi se konačni prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, čiji je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. No dok se raspravlja o temi koja se tiče velikog broja hrvatskih građana, prizor iz sabornice ostavlja sasvim drugačiji dojam. Prema prijenosu sjednice na YouTubeu, u sabornici je tijekom rasprave bilo svega osam zastupnika. Takva slika ne bi možda izazvala toliko pozornosti da se ne radi o dužnosnicima čije plaće i troškove financiraju upravo građani. Prosječna plaća saborskog zastupnika danas iznosi oko 4000 eura, pri čemu konačni iznos ovisi o radnom stažu i drugim osobnim okolnostima.

Uz to, zastupnici kojima je prebivalište izvan Zagreba imaju pravo na naknadu za odvojeni život u iznosu od 133 eura mjesečno. Naknada se ne isplaćuje tijekom ustavne stanke Sabora, no za vrijeme godišnjih odmora redovna zastupnička plaća i dalje stiže na račun.

Za zastupnike koji žive više od 50 kilometara od Zagreba osigurani su i dodatni benefiti. Na raspolaganju su im službeni stanovi ili unajmljene garsonijere i jednosobni stanovi. Za najam se iz državnog proračuna može izdvojiti do 332 eura mjesečno, dok se za režijske troškove osigurava dodatnih 66 eura. Sve to, naravno, financiraju porezni obveznici.

Oni koji ne koriste smještaj imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja može doseći gotovo 332 eura mjesečno. Tu nisu kraj pogodnostima. Zastupnici imaju pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji, koje iznose 19,91 euro po danu, kao i na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Za svaki prijeđeni kilometar mogu ostvariti naknadu od 0,27 eura, uz refundaciju troškova cestarina.

Za dolazak na plenarna zasjedanja zastupnicima čije je prebivalište udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba osigurava se i povrat troškova putovanja autobusom, vlakom, zrakoplovom ili trajektom. Koliko sve to košta građane pokazali su ranije objavljeni podaci Hrvatskog sabora. Uz redovne plaće zastupnici su u 2025. godini iz državnog proračuna potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura, a najveći dio tog iznosa, čak 467 tisuća eura, otišao je na podmirivanje troškova stanarina.