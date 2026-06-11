Obavijesti

News

Komentari 11
IZDRŽITE, HEROJI

Je*ote, kol'ko vas ima! Ovo je sabor na radni dan u četvrtak

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Je*ote, kol'ko vas ima! Ovo je sabor na radni dan u četvrtak
Foto: Screenhoot/Youtube

Prosječna plaća saborskog zastupnika iznosi oko 4000 eura, točan iznos ovisi o stažu i drugim osobnim okolnostima

U tijeku je 10. sjednica Hrvatskog sabora, a na dnevnom redu nalazi se konačni prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, čiji je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.  No dok se raspravlja o temi koja se tiče velikog broja hrvatskih građana, prizor iz sabornice ostavlja sasvim drugačiji dojam. Prema prijenosu sjednice na YouTubeu, u sabornici je tijekom rasprave bilo svega osam zastupnika. Takva slika ne bi možda izazvala toliko pozornosti da se ne radi o dužnosnicima čije plaće i troškove financiraju upravo građani. Prosječna plaća saborskog zastupnika danas iznosi oko 4000 eura, pri čemu konačni iznos ovisi o radnom stažu i drugim osobnim okolnostima.

Uz to, zastupnici kojima je prebivalište izvan Zagreba imaju pravo na naknadu za odvojeni život u iznosu od 133 eura mjesečno. Naknada se ne isplaćuje tijekom ustavne stanke Sabora, no za vrijeme godišnjih odmora redovna zastupnička plaća i dalje stiže na račun.

KRAJ ZASTRAŠIVANJA? Sabor je podržao zakon protiv SLAPP tužbi: Oporba upozorava na velike nedostatke u sustavu
Sabor je podržao zakon protiv SLAPP tužbi: Oporba upozorava na velike nedostatke u sustavu

Za zastupnike koji žive više od 50 kilometara od Zagreba osigurani su i dodatni benefiti. Na raspolaganju su im službeni stanovi ili unajmljene garsonijere i jednosobni stanovi. Za najam se iz državnog proračuna može izdvojiti do 332 eura mjesečno, dok se za režijske troškove osigurava dodatnih 66 eura. Sve to, naravno, financiraju porezni obveznici.

Oni koji ne koriste smještaj imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja može doseći gotovo 332 eura mjesečno. Tu nisu kraj pogodnostima. Zastupnici imaju pravo na dnevnice za službena putovanja u zemlji, koje iznose 19,91 euro po danu, kao i na naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Za svaki prijeđeni kilometar mogu ostvariti naknadu od 0,27 eura, uz refundaciju troškova cestarina.

'ČUVANJE DOSTOJANSTVA' Zastupnici podržali borbu protiv rada na crno: Oporba upozorila na manjak inspektora i radnika
Zastupnici podržali borbu protiv rada na crno: Oporba upozorila na manjak inspektora i radnika

Za dolazak na plenarna zasjedanja zastupnicima čije je prebivalište udaljeno više od 50 kilometara od Zagreba osigurava se i povrat troškova putovanja autobusom, vlakom, zrakoplovom ili trajektom. Koliko sve to košta građane pokazali su ranije objavljeni podaci Hrvatskog sabora. Uz redovne plaće zastupnici su u 2025. godini iz državnog proračuna potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura, a najveći dio tog iznosa, čak 467 tisuća eura, otišao je na podmirivanje troškova stanarina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'

Američka vojska pokrenula je odmazdu nakon što je, prema tvrdnjama Washingtona, Iran srušio helikopter Apache u Hormuškom tjesnacu. Teheran poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026