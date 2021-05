Saborska zastupnica iz redova SDSS-a Dragana Jeckov u Dnevniku N1 televizije komentirala je današnji incident na 30. obljetnici ubojstva 12 pripadnika vinkovačke Specijalne jedinice policije koje su 1991. godine u Borovu ubili iz zasjede. Grupa od dvadesetak mladića u pratnji policije prošla je naseljem skandirajući poruke govora mržnje, između ostalog i "ubij Srbina".

Komentirajući izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je u Borovu danas rekao da će policija u svakom slučaju koji se tiče narušavanja javnog reda i mira poduzeti sve ono što je u njezinoj nadležnosti i kazniti počinitelja, Dragana Jeckov ističe da se ovaj događaj nikako ne može okarakterizirati samo kao remećenje javnog reda i mira.

“To sigurno za mene nije bilo remećenje javnog reda i mira. Čula sam poruke mržnje, poticanje na nasilje i to ne može biti samo remećenje javnog reda i mira, to bi bila banalizacija ovog događaja koji je zaista stravičan. Oko pola 7 jutros ulicama Borova prošla je skupina koja je uzvikivala “ubij Srbina” i pjevala neprimjerene pjesme s ustaškim predznakom koje pozivaju na mržnju i nasilje. To ne može biti remećenje javnog reda i mira, to je kad se dvojica pijanaca potuku ispred lokalne kafane, no ovakvo ponašanje sigurno ne može biti samo to. Skupina, kažu navijača, ali to će reći policija, u pratnji policije koja nije imala rotaciju, prošetala je nekoliko ulica Borova demonstrirajući tako koliko je sad Borovo poniženo.”

Ističe da je zadaća policije osigurati javni red i mir, kao i poštovanje zakona. Na pitanje zašto se to odmah nije dogodilo, kaže:

“Sveukupna atmosfera na istoku je specifična, o tome sam više puta govorila u Saboru i upozoravala, no mnogi su se oglušili na to. Oni koji nisu sposobni osigurati provođenje zakona i osigurati javni red i mir, ne trebaju raditi taj posao.”

Smatra da se potpredsjednik Vlade Boris Milošević jasno ogradio od događaja.

“Milošević se jasno ogradio i izrazio svoj stav. O tome kako će se dalje stvari razvijati, sigurna sam da će imati što reći. Najvažnije je sad da se na pravoslavni Uskrs smire uzavrele emocije u izbornoj kampanji i da se svi dozovu pameti, da se ovakve stvari ne događaju. Još su dva tjedna do izbora, pitam se što je idući igrokaz folklora.

Nadam se da griješim, no sigurno iz cjelokupne atmosfere na istoku, koja se servira, sumnjam da će na ovome završiti, iako bih voljela da tako bude. Najvažnije je da su svi oni, koji su sudjelovali u ovom događaju, najmanje krivi. Puno veći krivci su oni koji su ih organizirali, koji su ima dali vjetar u leđa da ovakve stvari rade.”

Na pitanje ima li informaciju da je incident bio organiziran, Jeckov kaže da nema.

“Kad bih znala, prva bih reagirala. Takve informacije očekujem od policije. Ako misle da su ponizili srpsku zajednicu ovim skandiranjem na Uskrs 2021., varaju se. Srpska zajednica danas šalje poruke mira i toleracnije. Danas je za nas najradosniji kršćanski praznik i srpska zajednica s ovim pokušajem ne može biti ponižena.”