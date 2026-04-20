PROMET USPOREN

Jedan mrtav u sudaru 4 auta na A1 kod Ogulina, više ozlijeđenih

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Jedan mrtav u sudaru 4 auta na A1 kod Ogulina, više ozlijeđenih
Foto: 24sata

Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin: na 86. km u smjeru Zagreba te na 82. km u smjeru Dubrovnika - piše HAK

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u 13.47 sati na A1 kod Ogulina u smjeru juga. U nesreći je sudjelovalo više auta, a više osoba zatražilo je liječničku pomoć. Težina ozljeda za sada nije službeno potvrđena. 

Očevid na mjestu događaja vodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, koji će utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće, potvrdila nam je karlovačka policija.

Kako je priopćio HAK, vozi se usporeno na A1 između Bosiljeva 2 i Ogulina.

- Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin: na 86. km u smjeru Zagreba te na 82. km u smjeru Dubrovnika - piše HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Ovo su nove cijene goriva
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva

Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva

