Jedan mrtav u sudaru 4 auta na A1 kod Ogulina, više ozlijeđenih

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u 13.47 sati na A1 kod Ogulina u smjeru juga. U nesreći je sudjelovalo više auta, a više osoba zatražilo je liječničku pomoć. Težina ozljeda za sada nije službeno potvrđena.

Očevid na mjestu događaja vodi dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu, koji će utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće, potvrdila nam je karlovačka policija.

Kako je priopćio HAK, vozi se usporeno na A1 između Bosiljeva 2 i Ogulina.

- Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin: na 86. km u smjeru Zagreba te na 82. km u smjeru Dubrovnika - piše HAK.