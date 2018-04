Jedan od milijardu: Dječak (8) je sam pobijedio terminalni rak

Julian Malankowska (8) je zaprepastio liječnike nakon što se počeo oporavljati od raka koji je bio u terminalnoj fazi. Dječaku su dijagnosticirali leukemiju kada je imao samo dvije godine. Godinu dana je bio u bolnici gdje su mu davali kemoterapiju. Stanje mu se poboljšalo no nakon nekog vremena rak se vratio. Liječnici su uzeli DNK uzorak njegovog brata Leona, ali nažalost on mu nije bio kompatibilan. Srećom, pronašli su drugog donora i oko Božića 2014. godine Julianu su transplantirali koštanu srž. No rak se opet vratio. Julian je 2016. završio u bolnici jer mu je curila krv iz nosa.

Njegova majka je tada počela istraživati i pronašla je na internetu terapiju T-stanicama koja se izvodi u SAD-u. Julian je postao prvo dijete koje je prošlo istu terapiju u Manchesteru.

Iako se u početku činilo da je terapija uspjela, rak se vratio u lipnju 2017. godine. Tada su liječnici rekli njegovim roditeljima da mu više ne mogu pomoći.

Prestali su mu davati terapije jer je rak bio u terminalnoj fazi. No dječakova majka Aneta (30) se nije predavala. Kaže kako je uvela posebnu dijetu za Juliana i davala mu nekonvencionalne lijekove.

- Kombinirala sam dijetu, sikavicu, alkalnu vodu i svježi sok - kaže Aneta koja je uvjerena da je to pomoglo njezinom sinu. Liječnici su ostali u čudu i rekli su obitelji da je ovo jedan od slučajeva na njih milijardu.

Julianovo stanje se toliko poboljšalo da sada ima blaži oblik leukemije koji je izlječiv.

Dječak je trenutno u bolnici u Manchesteru gdje opet ide na kemoterapiju nakon koje će mu liječnici, budući da prvi pokušaj nije uspio, opet translatirati koštanu srž. Nadaju se da će rak nakon toga biti u remisiji, piše Mirror.