Mladići stari 19 i 20 godina, koje se sumnjiči da su 28. veljače na Trgu kralja Petra Krešimira gurnuli ženu pod tramvaj, ipak bi mogli završiti u istražnom zatvoru.

Naime, kako doznajemo, Općinsko državno odvjetništvo žalilo se na odluku suca istrage koji ih je pustio da se brane sa slobode. Spis će se dostaviti izvanraspravnom vijeću Županijskog suda u Zagrebu, koje bi moglo odlučiti o žalbi već do kraja ovog tjedna.

Podsjetimo, mladići su muškarca i ženu za koje su mislili da je riječ o istospolnom paru prvo počeli verbalno vrijeđati. Dešavalo se to oko 14,10 sati na stajalištu tramvaja. Nakon kraće prepirke i verbalnog sukoba, dvojac je i fizički nasrnuo na ženu (44) odgurnuvši ju prema tramvajskim tračnicama u vrijeme kada je nailazio tramvaj br. 7. Nesretna žena je tijelom udarila u tramvaj i pala između tramvaja i tračnica nakon čega ju je tramvaj vukao po tlu oko tri metra. Pri tome je zadobila više tjelesnih ozljeda.

Mladiće su uhitili nakon što je policija sredinom ožujka objavila njihove fotografije sa snimki video nadzora. Nakon kriminalističke obrade kazneno su ih prijavili zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

U prostorijama Općinskog državnog odvjetništva ispitani su u subotu 20. ožujka nakon čega su ih vodili sucu istrage radi odluke o određivanju istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Kako neslužbeno doznajemo, nijedan od mladića dosad nije kazneno osuđivan. Kako doznajemo, dosad su samo prekršajno evidentiran i to zbog posjedovanja droge, a ne djela s elementima nasilja. Također, riječ je o mlađim punoljetnicima. Stariji mladić, kako neslužbeno doznajemo, ima ozbiljnih problema s vidom. Na jedno oko vidi tek deset posto, a na drugo nešto malo više zbog čega je operiran krajem prošle godine, a uskoro bi trebao opet na operaciju. Za sve to imao je urednu medicinsku dokumentaciju.

Iz Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu potvrdili su nam da su na rješenje suca istrage podnijeli žalbu Županijskom sudu u Zagrebu 23. ožujka 2021. Kažu da su u koordinaciji s policijom događaj okvalificirali kao pokušaj nanošenja teških ozljeda i to iz mržnje. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od tri do osam godina, naravno umanjena jer je sve ostalo na pokušaju.

- Ovo državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice okrivljenika te će se tijekom istrage provesti sve potrebne dokazne radnje u cilju utvrđenja svih relevantnih okolnosti ovog događaja nakon čega će se donijeti meritorna državnoodvjetnička odluka u ovom kaznenom predmetu - odgovorili su na naš upit zbog čega nisu događaj okvalificirali kao pokušaj ubojstva.