Jedan od najdužih 'aktualaca' završio prepucavanjem Možemo! i HDZ-a oko Palestine

Skoro sedam sati zastupnici su u ponedjeljak postavljali pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima, a gotovo cijeli 'aktualac' sveo se na raspravu oko pozdrava 'Za dom spremni' dok je završnicu obilježilo prepucavanje zastupnika Možemo! i HDZ-a oko priznavanja Palestine.

"Od početka sukoba u Gazi vaša Vlada i zastupnici glasali su protiv primirja, priznanja Palestine, primanja Palestine u članstvo UN-a, hitnog okončanja humanitarne krize, zaštite novinara u Gazi, a onda ste primili izraelskog ministra iz Vlade koja provodi genocid nad palestinskim narodom. Vaš ministar šutke stoji kraj čovjeka koji je nedavno izjavio da u Gazi gladi nema", istaknula je Ivana Kekin (Možemo!).

Zagreb: Propalestinski prosvjed ispred Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Navodeći podatak kako većina hrvatskih građana želi bezuvjetno priznanje Palestine jer "prepoznaju pravu stranu povijesti", zastupnica je upitala premijera Andreja Plenkovića kada će skupiti zrno ljudskosti i konačno osuditi genocid te priznati Palestinu.

"Nakon što tri godine zajedno s Milanovićem šutite kao mali miševi na rusku agresiju na Ukrajinu, vi nama docirate o vanjskopolitičkim temama. Kad je bio potres vezivali ste se ispred sabora, a mi donijeli za Zagreb tri milijarde eura. Kad ste se vi založili za prava Hrvata u BiH? Huškali ste EU zastupnike da kritiziraju postupanje policije ne bi li usporili članstvo Hrvatske u Schengen", odgovorio je Plenković protupitanjima.

Naglasio je da je "neistina" da je Hrvatska glasala protiv svega što je Kekin navela. "Ministar Grlić Radman je prvo pozvao palestinsku ministricu, a potom i izraelskog ministra jer želimo biti akter koji pokušava svoje iskustvo žrtve i rješavanja sukoba staviti u funkciju iznalaženja cjelovitog rješenja za izraelsko-palestinski sukob koji traje desetljećima. Konzistentna politika svih hrvatskih vlada u kontekstu izraelsko-palestinskog sukoba je bila dvodržavno rješenje koje podrazumijeva da Palestinci dobiju državu i da Izrael živi u miru", istaknuo je.

Kekin je istaknula kako ga se "mnogi stide već danas, a da će ga se stidjeti i buduće generacije", na što je HDZ-ov Andro Krstulović Opara uzvratio da populizam Možemo! neće spasiti civile i riješiti humanitarnu krizu.

"147 zemalja je priznalo Palestinu, taoci su i dan danas u podrumima, djeca i dalje ginu, ništa se nije promijenilo, pustite diplomaciju da radi svoj posao", dodao je.

Fuchs najavio uključivanje novih škola u eksperimentalni program cjelodnevne nastave

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs osvrnuo se na dvije godine provedbe eksperimentalnog programa cjelodnevne škole istaknuvši da su rezultati nakon početne skepse izrazito pozitivni. Zadovoljni su roditelji, nastavnici, naravno, i učenici, dodao je.

"Na dnevnoj bazi primamo upite brojnih škola mogu li se uključiti u projekt, i mi razmišljamo o tome. Mislim da smo na vrlo dobrom putu da to omogućimo jednom dijelu iduće školske godine i da ćemo tu ciljati na određeni broj velikih škola u velikim urbanim sredinama", rekao je.

Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman najavila je skorašnje slanje novog Zakona o regionalnom razvoju u javno savjetovanje istaknuvši da se poseban naglasak stavlja na urbana područja i prioritete kojima se želi potaknuti urbani razvoj.

"Novina je promocija urbanog razvojnog fonda, koji je drugačiji mehanizam od dosadašnjih klasičnih bespovratnih sredstava jer takvi projekti mogu imati i komercijalne sadržaje. 50 posto kredita možemo otpisati kao bespovratna sredstva i na taj način se omogućuje da javna infrastruktura koja bude izgrađena ne bude previše financijski opterećujuća za gradove i općine", odgovorila je zastupniku Željku Lackoviću (Nezavisni).

Dodatno ćemo, kazala je, ojačati institucionalni mehanizam partnerstva sa županijama, gradovima i općinama kroz vijeća, da se kroz široku raspravu sagledaju razvojni prioriteti.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković na pitanje Hrvoja Zekanovića (HDS) o infrastrukturnim projektima u Šibensko-kninskoj županiji najavio je da će čvor Mandalina biti gotov do kraja godine, a da će radovi na izgradnji čvorišta Njivice I i II početi ove godine i trajati otprilike dvije godine, "čime će gužve biti svedene na minimum".

Putnički terminal u Šibeniku gat Vrulje ide svojem kraju, trebao bi biti otvoren ove godine, dodao je. Istaknuo je i da se preksutra potpisuje ugovor za izgradnju zaobilaznice Drniša, ocijenivši to velikim trenutkom, a što se tiče nove zračne luke, naveo je da je osnovano novo trgovačko društvo Zračna luka srce Dalmacije gdje RH ima 55 posto vlasništva sa zadaćom da pripremi projektnu studijsku dokumentaciju.

Što se tiče ribolova, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te potpredsjednik Vlade David Vlajčić kazao je da su se stekli uvjeti za modernizaciju zakonodavstva slatkovodnog ribarstva u slijedećoj godini.

"Ribolovcima olakšavamo život, a istovremeno štitimo riblji fond, tri rijeke jedinstvena ribolovna dozvola Dunav-Drava-Sava, a samo kod jednog ovlaštenika se mora kupiti dozvola, uvjeti bi ostali isti, a članarina bi se plaćala kod jednog ovlaštenika za sve tri rijeke", pojasnio je.

Plenković: Aktualac potrošen bez riječi o ekonomiji, narodne zastupnike to očito ne zanima

Nezavisni Josip Jurčević poručio je Plenkoviću da je "nasjeo na laž da je ZDS ustaški pozdrav, već je stari hrvatski pozdrav koji su koristili pripadnici gotovo svih brigada" upitavši ga "je i on za dom spreman", na što ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković opomenuo da vodi računa što govori.

Ovaj je 'aktualac' potrošen bez jedne jedine riječi o ekonomiji, socijali, energetskoj politici, paketu mjera za građane. To narodne zastupnike očito ne zanima, kazao je premijer.

"Današnja rasprava je potvrdila jedan intenzivno fabricirani polarizirajući ton u društvu. Imate dehumanizatore, bilo koga tko nema isti stav kao i oni, to je ovaj lijevi bazen, i vas koji se lovite za tračak vidljivosti da nešto što smo vrlo snažno i temeljito pojasnili, a vezano za Domovinski rat, pokušate na svaki način generalizirati i uprljati", rekao je.

"S ovim što vi govorite, mi podvlačimo jasnu crtu. Dajete povoda ljevici da vam plasira ustašizaciju i povijesni revizionizam, ali ne da bi bacila kantu prljave vode vama na glavu, nego meni i Vladi", dodao je odgovarajući Jurčeviću.