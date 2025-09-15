Plenković odgovorio SDP-u i Možemo: Nemojte ustaštvo i revizionizam pripisivati HDZ-u

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, sa saborskog Aktualnog prijepodneva, strankama ljevice, SDP-u i Možemo, kako im neće proći narativ po kojem su on ili njegova vlada mecene ustašizacije, a on patron (zaštitnik) povijesnog revizionizma.

„Konstruirate, svjesno i namjerno, povijesni revizionizam i ustaštvo, i još ga lažno imputirate HDZ-u. Niti je to realnost, niti to HDZ radi“, poručio im je premijer.

Rekao im je i kako kreću s dvije u potpunosti izmišljene teze ne bi li doveli u pitanje poziciju HDZ-a na desnom centru, a lidera HDZ-a proglasili ili kukavicom ili mecenom ustašluka u Hrvatskoj. To je okvir koji ste si pripremili, a koji je užasno proziran, potpuno nerealan, naglasio je.

Ponovio je i kako izričaj organizatora festivala u Benkovcu Nosi se! nije po njegovom „guštu“, ali i dodao „neka govore što hoće“, te da je ista stvar sa Fališem. „To vam je Hrvatska, a ovo što ste si vi izmislili, to samo vama može proći, normalnim ljudima ne može“, rekao im je i izjavio kako će HDZ zato opet pobijediti na izborima.

Poruku za one koji spominju „zabranitelje“, imao je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. „Nemojte etiketirati jedne, a druge amnestirati od istog čina koji su radili“, poručio im je, te ih zapitao sjećaju li se peticije da se zabrani koncert Marka Perkovića Thompsona. „Jeste li te ljude nazvali zabraniteljima, niste, jer ste možda i vi bili među njima“, spočitnuo im je.

Dušica Radojčić (Možemo) odgovorila mu je kako ne vidi razliku između peticije, koja je legitimno sredstvo izražavanja mišljenja i „zabranitelja“ koji fizički onemogućavaju kulturne događaje.

Urša Raukar Gamulin (Možemo) na čije se izjave premijer dijelom referirao prozvala ga je da Hrvatsku vodi u autokraciju, da uništava neovisne institucije, da je „prvi“ zaštitnik korupcije, da je postao i mecena ustašizacije društva, da se ne drži Ustava. „Vaše djelovanje je duboko nedomoljubno i povijest će vam kad-tad suditi, po vama se ništa neće zvati“, rekla je.

Glasovac: U Austriji su stroge kazne za propagiranje fašizma

Sabina Glasovac (SDP) tražila je od ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda da komentira „činjenicu“ da Vlada toleriranjem ustaškog pozdrava i simbola u Hrvatskoj dovodi hrvatske građane u priliku da mogu biti izloženi strogim kaznama u državi u kojoj rade i žive. Navela je, naime, kako su austrijske vlasti, odmah nakon koncerta MPT u Zagrebu krenule utvrđivati jesu li Hrvati s austrijskim državljanstvom ili s reguliranim boravkom na koncertu prekršiti stroge austrijske zakone koji se odnose na propagiranje fašizma.

„Ne morate plašiti građane da će bilo tko od njih 500.000, tko je bio na koncertu u Zagrebu ili Sinju biti procesuirani. To je jedan pokušaj iskrivljavanja teze i plašenja ljudi da više ne idu na te koncerte, jer mogu odgovarati u Austriji ili gdje drugdje“, odgovorio joj je Medved.

Ponovio je kako su u Hrvatskoj u tom pogledu stvari jasne, te kako ne treba stvarati „izvanredno stanje“ s osnove glazbe, koncerata, nazočnih na njima.

Dalibor Paus (IDS) zatražio je od ministra gospodarstva jasan odgovor razmatra li se mogućnost gradnje nuklearne elektrane na području današnje termoelektrane Plomin.

O konkretnim lokacijama sud će na kraju donijeti struka, odgovorio mu je Ante Šušnjar i podsjetio da se TE Plomin mora ugasiti do 2032./33. godine. „No, što se tiče sigurnosti opskrbe električnom energijom, Vlada i Ministarstvo o tome vode računa, a struka je ta koja će reći može li se tamo graditi nešto u smislu malog modularnog reaktora“, izjavio je.

Neodgovaranje upućuje da se to razmatra kao jedna od mogućih lokacija, zaključio je Paus.

Ministar obrane Ivan Anušić potvrdno je odgovorio na upit Tomislava Zadre (HDZ) hoće li suradnja s Južnom Korejom, koju je nedavno posjetio, ojačati ulogu Hrvatske unutar NATO saveza. U Južnoj Koreji smo potpisali sporazum, hrvatska tvrtka napravila je odličan posao, rekao je Anušić, opetujući kako je njegov prvenstveni cilj jačanje hrvatske obrambene i vojne industrije, te kako ima dosta prostora za razvijanje gospodarstva u niši koja do sada nije bila jaka.