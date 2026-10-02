Potres se dogodio u 6:59 sati na dubini od oko 10 kilometara, 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.
POTRES KOD JASTREBARSKOG
Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'
Čitanje članka: < 1 min
Područje u blizini Jastrebarskog jutros je zatresao slabiji potres magnitude 2,6 po Richteru. Potres se dogodio u 6:59 sati na dubini od oko 10 kilometara, 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.
Građani su nakon potresa opisivali kratko, ali primjetno podrhtavanje. „Kratak jak trzaj“, navodi jedan građanin. Drugi opisuje: „Zatreslo se malo“, 'Jaka eksplozija', 'Zvuk, udar i lagano podrhtavanje pet sekundi', neke su od reakcija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku