Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'

Područje u blizini Jastrebarskog jutros je zatresao slabiji potres magnitude 2,6 po Richteru. Potres se dogodio u 6:59 sati na dubini od oko 10 kilometara, 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.

Građani su nakon potresa opisivali kratko, ali primjetno podrhtavanje. „Kratak jak trzaj“, navodi jedan građanin. Drugi opisuje: „Zatreslo se malo“, 'Jaka eksplozija', 'Zvuk, udar i lagano podrhtavanje pet sekundi', neke su od reakcija.