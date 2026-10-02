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POTRES KOD JASTREBARSKOG

Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'

Piše Filip Sulimanec,
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Hrvatsku probudio potres: 'Zatreslo se, jaka eksplozija'
Foto: EMSC
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Potres se dogodio u 6:59 sati na dubini od oko 10 kilometara, 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.

Područje u blizini Jastrebarskog jutros je zatresao slabiji potres magnitude 2,6 po Richteru. Potres se dogodio u 6:59 sati na dubini od oko 10 kilometara, 14 kilometara istočno od Jastrebarskog.

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Građani su nakon potresa opisivali kratko, ali primjetno podrhtavanje. „Kratak jak trzaj“, navodi jedan građanin. Drugi opisuje: „Zatreslo se malo“, 'Jaka eksplozija', 'Zvuk, udar i lagano podrhtavanje pet sekundi', neke su od reakcija.

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