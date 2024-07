Jedan zastupnik razmišlja o odlasku iz Sabora: Zbog toga bi mogli ostati na 150 zastupnika

Zastupnici Hrvatskog sabora trenutno su na ljetnoj pauzi koja će trajati dva mjeseca, a jedan je zastupnik za Novi list potvrdio kako će to vrijeme iskoristiti za razmišljanje o tome hoće li ubuduće nastaviti obnašati tu dužnost.

Riječ je o Dražanu Dizdaru iz stranke Pravo i Pravda.

- Vidjet ćemo kako će se to razvijati. U Saboru volontiram, jesensko zasjedanje započinje sredinom rujna i do tada ću znati hoću li i dalje biti zastupnik ili ću, pak, mandat staviti u mirovanje. Nisam još ništa definitivno odlučio, a činjenica jest da postoji mogućnost mog odlaska iz Sabora. Ovisit će to o nekim stvarima - rekao je Dizdar.

On je redoviti profesor Kvantitativne metode na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, a u Sabor je ušao kao zamjena Mislavu Kolakušiću koji je odbio mandat u Saboru kako bi do kraja odradio mandat u Europskom parlamentu. Kolakušić je vjerovao da može na izborima do novog europskog mandata, međutim, izbori za Europski parlament nisu se odvili u njegovu korist i on sada nije više ni u Bruxellesu ni na Markovom trgu. Dizdar misli da bi se Kolakušić ipak mogao aktivirati u Saboru, ali predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics kaže kako to ne dolazi u obzir.

- Kolakušić u aktualnom sazivu parlamenta više nikako ne može biti zastupnik. Podnio je ostavku i što se njega tiče ta je priča završena. Nikad još zastupnik koji je dao ostavku nije ni uputio MIP-u zahtjev za aktivaciju mandata - rekao je Jankovics.

To znači da bi Sabor od jeseni mogao, umjesto 151, imati 150 zastupnika. U slučaju da se Dizdar odluči povući iz Sabora, neće ga imati tko zamijeniti. Pravo i pravda imala je u 1. izbornoj jedinici zajedničku listu s Domovinskim pokretom, Blokom za Hrvatsku, kojem je na čelu Zlatko Hasanbegović, te Nezavisnom listom Agrameri. Ali Zakon nalaže kako zastupnika u Saboru može mijenjati samo drugi član iste stranke.

Ne bi to bio presedan jer SDP 2007. nije, iz poštovanja prema Ivici Račanu, odredio zamjenu za preminulog predsjednika stranke. Ali, taj saziv je potom još trajao svega sedam mjeseci, a ovaj je tek na početku.