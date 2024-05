FOTO Lijevo je Kolakušić, desno čovjek koji ga mijenja u Saboru

Umjesto Mislava Kolakušića, u Sabor ulazi Dražan Dizdar. Hrvatski Sabor je u srijedu potvrdio zamjene za 35 izabranih zastupnika koji obnašaju dužnosti nespojive sa zastupničkom ili su dali ostavke. Kolakušić je ranije objavio kako će podnijeti ostavku na mandat u Hrvatskom saboru nakon što su mu poručili da bi privremenim zamrzavanjem izgubio mjesto u EU parlamentu.

Nije to ni čudo. Plaća u Saboru je 2.500 eura, a u EU skoro 7.500 eura neto i 350 eura dnevnica. Nakon izbora za Europski parlament 9.lipnja, to tijelo se vjerojatno neće konstituirati do rujna. A dotad će Kolakušić primati tri puta veću plaću. Pa čak i ako ne bude ponovno izabran. Ako ga građani opet izaberu, slijedi mu pet godina mandata.

Zakon o izboru zastupnika u Sabor kaže da izabranog zastupnika s koalicijske liste mijenja netko s liste stranke koja ga je kandidirala. Dakle, Kolakušića treba zamijeniti netko iz Prava i pravde tko je bio zajedničkoj koalicijskoj listi u prvoj izbornoj jedinici, zajedno s Mislavom Kolakušićem. A to je Dražan Dizdar, bliski Kolakušićev suradnik i glavni tajnik stranke Pravo i pravda.

Foto: Zarko Basic/Patrik Macek/PIXSELL

Dizdar je bio u Živom zidu, ali ga je napustio upravo zbog Sinčića i osnovao stranku Slobodna Hrvatska. Zatim se priključio Kolakušićevu i njegovoj kampanji za EU izbore prije pet godina, a sada je u Pravu i pravdi kojoj je potpredsjednik opet Sinčić. Dizdar je inače profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Na parlamentarnim izborima je osvojio 56 glasova, ali zahvaljujući Kolakušiću, sada će za to dobiti četverogodišnji mandat u Saboru. Očekuje se da će i Dizdar biti na Kolakušićevoj liniji i neće podržati niti vladu HDZ-a, niti SDP-a, a ni koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta. Barem ne na početku svog mandata.