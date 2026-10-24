Jedanaest ozlijeđenih kod Tuzle!

Jedanaest osoba ozlijeđeno je jutros u nesreći na magistralnoj cesti Tuzla-Sarajevo, kod mjesta Husino. U nesreći je sudjelovao autobus za javni prijevoz. Policija je dojavu zaprimila oko 6.10, a na mjesto nesreće odmah je poslala patrole Policijske postaje Zapad i tim Hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla. Klix prenosi da su ozlijeđene putnike prevezli u Sveučilišni klinički centar Tuzla.

- Prema podacima s kojima raspolaže Uprava policije, ozlijeđeno je 11 osoba - izjavila je glasnogovornica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić.

Sprečić je pojasnila da broj ozlijeđenih zasad predstavlja preliminarnu informaciju. U UKC-u Tuzla pregledali su sedam osoba, a jednog su pacijenta zadržali na liječenju zbog ozljeda donjih ekstremiteta. Glasnogovornica bolnice Ersija Aščerić Mujedinović izjavila je da se pacijent, čiji su inicijali H. B., nalazi na Klinici za ortopediju i traumatologiju. Policija ne isključuje mogućnost da su neke ozlijeđene osobe zbrinuli u lokalnim zdravstvenim ustanovama.

- U UKC se javilo sedam osoba, a na bolničkom liječenju zasad je zadržan jedan pacijent inicijala H. B. zbog ozljeda donjih ekstremiteta. On je smješten na Kliniku za ortopediju i traumatologiju - rekla je Ersija Aščerić Mujedinović.

O događaju su obavijestili dežurnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, a očevid provode istražitelji kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. Daljnje mjere provest će prema uputama tužitelja, dok će okolnosti nesreće razjasniti nakon očevida. Policija je zbog očevida potpuno obustavila promet na dijelu ceste prema petlji Šićki Brod. Vozila preusmjerava na alternativne pravce, a prilaz mjestu nesreće ne dopušta.