'Jedini sustav u koji moramo ulagati je sustava obrazovanja'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u srijedu u Šibeniku na otvorenju CARNET-ove konferencije da - bez obzira na to što se hvalimo turizmom i prirodnim resursima, ako želimo zdravu budućnost, moramo ulagati u mlade i "jedini sustav u koji zapravo moramo ulagati je sustav odgoja i obrazovanja".

CARNET-ova konferencija za korisnike okuplja u Konvencijskom centru u Šibenik od 6. do 8. studenoga više od 1100 nastavnika, učitelja, ravnatelja, obrazovnih stručnjaka i IKT profesionalaca te drugih sudionika iz obrazovnog sustava. Pod nazivom "Na granici mogućega" konferencija donosi teme poput iskustvenoga, problemskog i aktivnog učenja, uključivosti i pristupačnosti te uklanjanja barijera u učenju, rada s nadarenim učenicima i digitalnog nasilja.

"I ranije sam sudjelovala u različitim ulogama na ovoj konferenciji, a njezin naslov ove je godine jako važan jer opisuje pravu situaciju na granici mogućega u kojoj smo uspjeli ono što smo dugo planirali, rekla je ministrica.

U digitalnoj transformaciji škola, obrazovanja i znanosti CARNET ima veliku ulogu, a pilot-projekt e-škola, koji je sa 150 škola skočio na 1300, velik je korak. Isprva je bilo planirano da u tome bude zastupljeno 60 posto škola, ali donijeli smo odluku da projekt uđe u sve škole i upravo je to prijelaz iz pilot-projekta na sustav", rekla je ministrica Divjak.

"Na granici smo mogućeg jer smo napravili puno u smislu kurikularne reforme u svim našim školama, na polju gdje se još lani činilo da ništa nije tako ni blizu ni izvjesno", rekla je. "Kurikulumi koje smo donijeli sadržavaju elemente koji nam omogućuju da tehnologiju koristimo za motivaciju i aktivaciju učenika, da učitelji mogu napraviti korak natrag i učenicima prepustiti mjesto u središtu.

Ministrica je istaknula važnost novca iz europskih fondova.

"Osim koristiti ga, bitno je naučiti razmišljati na projektni način, formulirati ciljeve, aktivnosti i budžet jer su to znanja koja se nastoje prenijeti i učenicima", rekla je, dodajući kako u tome i griješimo, ali ako ne prijavljujemo projekte zbog pogrešaka koje radimo, tek onda griješimo, a upravo je najveći grijeh raditi ništa ili malo zbog straha od pogrešaka.Spomenula je i važnost nagrađivanja 510 najboljih djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, čime se pokazuje da sustav funkcionira, a samo ga oni izvrsni i najbolji mogu vući naprijed."Moramo još prepoznati da digitalna transformacije nije bauk i nije sama sebi svrha. Moramo prepoznati vrijeme, odgovarati na promjene i osnažiti se kako bismo i sami inicirali promjene. One nisu lagane, ali su nužne. Na tom putu ima pogrešaka i istraživanja, ali možemo se i uz korake natrag kretati naprijed jer bez ulaganja u znanje i znanost nemamo šanse. Bez obzira na to što se hvalimo turizmom i prirodnim resursima, ako želimo zdravu budućnost, onda moramo ulagati u naše mlade i jedini sustav u koji moramo zapravo ulagati je sustav odgoja i obrazovanja", zaključila je ministrica Blaženka Divjak.

Nazočnima je govorio i ministar uprave Ivan Malenica, koji je i sam kao dekan Veleučilišta u Šibeniku do prije nekoliko mjeseci bio dio obrazovanja.

"Lani sam se s ove konferencije vratio s nekoliko ideja koje sam implementirao u Veleučilište u Šibeniku, a u Ministarstvu uprave u tijeku su projekti iz područja digitalizacije, što je jedan od najboljih načina da javna uprava bude učinkovita", istaknuo je ministar Malenica.

Državni tajnik Središnjega državnog ureda za digitalno društvo Bernard Gršić ocijenio je da je CARNET motor razvoja digitalizacije i digitalne transformacije u obrazovnom sustavu.

"Obrazovanje je važna uloga u poticanju gospodarskog rasta, a digitalna tehnologija stvara mogućnosti usavršavanja koje moraju biti dostupne svima", rekao je Gršić sudionicima CARNET-ove konferencije "Na granici mogućega".

Tema: Hrvatska