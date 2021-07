U Banjoj Luci (BiH) postoji taksi za kućne ljubimce i jedini je takav u BiH. Vlasnik je Nemanja Rodić, koji je ljubav prema životinjama i svoje zanimanje povezao s poslom koji je obavljao nekoliko godina, postao je jedini taksist koji prevozi životinje na području grada Banjaluka, pišu tamošnje Nezavisne novine.

Pet taxi Šapa pokrenuo je nakon što se neko vrijeme bavio taksiranjem, ali s obzirom da je ljubitelj životinja i veterinarski tehničar po struci odlučio se taksiranju kućnih ljubimaca.

- Jedini prevozim životinje na području grada. Nekako sam spojio ugodno s korisnim jer sam veliki zaljubljenik u životinje, a ranije sam radio kao taksist - rekao za Nezavisne Rodić, dodajući da tom poslu nema pravila.

- Nekad ima zaista puno posla, a nekad nema i nikad ne se zna kad i koliko ću nekog dana raditi i prevesti kućnih ljubimaca - kaže Nemanja.

- Radim sve vožnje ne samo u gradu, nego po potrebi vozim i u inozemstvo. Uglavnom prevozim pse, ali ima i drugih životinja. Često vozim kod veterinara, ali događa se i da vozim pse ako ih prodaju od jednog do drugog vlasnika, ili na šišanje i sređivanje. Prijevoz do veterinara je besplatan. Često se događa da lutalice netko želi udomiti pa mene angažiraju da ih dovezem do novog vlasnika – kaže taksist za kućne ljubimce.

Nemanja se ovim poslom počeo baviti prije dvije godine.

– Bio je ranije još jedan taksist za životinje u gradu, ali on je prekinuo s radom jer, kako sam čuo, nije mu se isplatilo - rekao je Rodić pojašnjavajući cjenik svojih usluga.

Cijene prijevoza su regulirane po zonama na području grada.

- Na primjer, cijena u prvoj zoni u centru oko dva kilometra vožnje iznosi oko pet KM u jednom smjeru, a u oba 10 KM. Cijena u drugoj zoni 3- 5 kilometra cijena je oko sedam KM. Izvangradske vožnje uglavnom dogovaram s vlasnicima, a cijena je jedan KM po kilometru, ali uvijek se može dogovoriti. Sve ovisi i o tome koliko se prevozi kućnih ljubimaca - naglasio je Rodić.

Osim što taksira kućne ljubimce Nemanja Rodić u Banja Luci ima i pansion za kućne ljubimce.

- Velika je potražnja za pansionom, posebno sada ljeti kad ljudi idu na godišnje odmore i nemaju gdje ostaviti svoje ljubimce. Imam vremena posvetiti se životinjama i to je osnovni cilj zašto sam ovo pokrenuo. Kapacitet je šest mjesta, s ciljem da sredim još dva. Pansion je osposobljen, kako za velike rase pasa i drugih životinja, tako i za male - rekao je Rodić.