Jedna noć u lovu na plavu ribu: 'Težak je to kruh, više smo na brodu nego kod kuće s obitelji'

Spustili smo sidro negdje na pučini usred Kvarnerskog zaljeva, na pola puta između Rijeke i Krka. Oblačnu noć i pedesetak metara duboko more obasjavali su reflektori četrdeset godina stare ribarske brodice, izgrađene još 1982. u velalučkom brodogradilištu Greben. Bez obzira na godine, ova stara dama pod imenom ‘’Adria jedan’’ i dalje besprijekorno služi svojoj svrsi, a punih 13 godina plovila je prema komandama njenog današnjeg vlasnika i kapetana Damira Uhača, 44-godišnjeg riječkog ribara s bogatim opusom. On je još 2005. godine, kao najmlađi zapovjednik broda, ostvario najveći ulov u Hrvatskoj i za to dobio posebno priznanje Ministarstva.