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SUDJELOVALA DVA AUTOMOBILA

Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na A1

Piše 24sata,
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Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na A1
Foto: PU zadarska
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"Danas, 18. srpnja oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila", objavila je policija...

Policija je izvijestila o novoj smrti na cestama. Jedna osoba je smrtno stradala na autocesti A1...

- Danas, 18. srpnja oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila - objavili su iz policije.

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala.

Slijedi očevid koji će utvrditi detalje tragedije...

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