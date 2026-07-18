Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na A1

Policija je izvijestila o novoj smrti na cestama. Jedna osoba je smrtno stradala na autocesti A1...

- Danas, 18. srpnja oko 9.10 sati na autocesti A1 između 18. i 19. kilometra u smjeru Zagreba dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila - objavili su iz policije.

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala.

Slijedi očevid koji će utvrditi detalje tragedije...