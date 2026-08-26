U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Velikoj Gorici, smrtno je stradala jedna osoba, a policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti nesreće.
OGLASILA SE POLICIJA
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Velikoj Gorici: Sudarili se auto i motocikl...
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U Velikoj Gorici došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, potvrdili su iz policije.
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- Oko 14:55 u Velikoj Gorici, na raskrižju D30 i Velikogoričke ceste, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl - objavili su iz policije.
Očevidom će se utvrditi detalji ove teške nesreće.
Čitatelji su nam javili kako je kod mjesta nesreće sletio i helikopter Hitne pomoći...
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