Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Velikoj Gorici: Sudarili se auto i motocikl...

U Velikoj Gorici došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, potvrdili su iz policije.

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Pokretanje videa... VIDEO Prometna nesreća | Video: čitatelj/24sata

- Oko 14:55 u Velikoj Gorici, na raskrižju D30 i Velikogoričke ceste, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl - objavili su iz policije.

Očevidom će se utvrditi detalji ove teške nesreće.

Čitatelji su nam javili kako je kod mjesta nesreće sletio i helikopter Hitne pomoći...