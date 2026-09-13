Jedna osoba poginula, više od 30 nestalih u potonuću trajekta kod otočne državice u Pacifiku

Najmanje jedna osoba poginula je, 15 ih je pronađeno živih, a više od 30 vodi se kao nestalo nakon što je u petak uz obalu Vanuatua potonuo trajekt, objavljeno je u nedjelju iz ureda premijera te pacifičke otočne države smještene oko 1750 kilometara istočno od Australije.

🇻🇺 Vanuatu : naufrage du MV Matui : une passagère retrouvée. Elle revient de loin, avec les requins dans le coin.

Pour le moment, je n'ai pas le nombre total de personnes disparues. pic.twitter.com/Be7YYmimzr — EricosX 🌊 ⚓️ (@ericosx) September 13, 2026

Trajekt MV Matui, na kojem su bili deseci putnika i članova posade, plovio je po lošem vremenu između otoka Ambae i Santo, izvijestio je novozelandski javni servis RNZ.

Iz ureda premijera Jothama Napata priopćeno je putem Facebooka da se potraga na otvorenom moru smanjuje te da se napori usmjeravaju prema jugoistočnoj obali, gdje su morske struje možda odnijele preživjele.

"Čini se da su ovoj tragediji pridonijeli snažni vjetrovi i nepridržavanje upozorenja za plovidbu, a moguće i nemar, uključujući preopterećenost broda", navodi se u priopćenju.

"Molimo se za snagu i oporavak preživjelih. Obiteljima nestalih i stradalih poručujemo da je cijela zemlja uz njih u ovim trenucima tuge", dodaje se uz najavu istrage.

Matai Seremaiah, zastupnik područja Luganvillea u parlamentu Vanuatua, rekao je da je spašavanje počelo nakon što je član posade broda MV Matui doplivao do obale i podigao uzbunu.

"Obavijestio nas je da se brod prevrnuo pa smo krenuli u potragu", rekao je Seremaiah u izjavi koju je prenio RNZ.

Policija Vanuatua, tamošnja uprava za pomorsku sigurnost i brodarska tvrtka Tui Shipping Agency, koja upravlja trajektom, nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

(Hina) xkgac ykgac