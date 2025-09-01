Obavijesti

Jednostavniji put do svog novog doma: 'Otvorili smo centar gdje dobijete sve na jednom mjestu'

U slučaju da klijent treba pomoć u pronalasku kuće, stana ili zemljišta, na lokaciji se može obratiti i stručnjacima ZANE-a, članice Grupe UniCredit, koja pruža uslugu posredovanja u prometu nekretninama

Zagrebačka banka otvorila je Centar stambenih kredita, jedinstvenu lokaciju na kojoj građani na jednom mjestu mogu dobiti podršku u procesu financiranja kupnje, gradnje ili adaptacije nekretnine, kupnje zemljišta te financiranja ostalih stambenih potreba.

Centar stambenih kredita novi je Zabin koncept na adresi Maksimirska 88A u Zagrebu, koji klijentima pruža niz usluga: od stručne podrške i realizacije stambenog kredita do koordinacije s javnim bilježnicima vezano uz ovjeru i solemnizaciju ugovora i ugovorne dokumentacije. U slučaju da klijent treba pomoć u pronalasku kuće, stana ili zemljišta, na lokaciji se može obratiti i stručnjacima ZANE-a, članice Grupe UniCredit, koja pruža uslugu posredovanja u prometu nekretninama. Na taj se način cjelokupan proces financiranja kupnje, gradnje ili adaptacije nekretnine, uz pomoć pri njezinom pronalasku, sada može obaviti jednostavnije – sve na jednoj lokaciji.

- Rješavanje stambenog pitanja jedna je od najvažnijih odluka u životu, a naš je cilj klijentima uvijek olakšati taj put i učiniti ga što jednostavnijim. Novi Centar stambenih kredita iskorak je u pružanju stručne podrške. Na jednoj lokaciji građane pratimo kroz cijeli proces, od informiranja pa do financiranja kupnje, gradnje ili adaptacije nekretnine. Na taj način klijentima dodatno pojednostavljujemo iskustvo i štedimo dragocjeno vrijeme, kako bi im put do vlastitog doma prošao bez stresa - rekao je Slaven Rukavina, član Uprave Zagrebačke banke za Maloprodaju.

Centar stambenih kredita Zagrebačke banke otvoren je za sve, kako za postojeće klijente banke, tako i za one koji će to tek postati.

