Jednu vanjsku politiku vodi predsjednica, a drugu Vlada...

Lijevo-desno, nigdje moga diplomatskog plana, vanjska politiko, jesi li pijana? Prepjev pučke pjesme zvuči neozbiljno, no hrvatska vanjska politika djeluje upravo tako.

Hrvatski politički vrh, od predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, premijera Andreja Plenkovića, do predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, iznikao je iz diplomacije.

Odnosi nisu bajni

No to samo po sebi nije dovoljno da bi se riješili mnogi prijepori sa susjedima, pa i šire, primjerice s Rusijom. Najnoviji primjer da naša diplomacija nema razrađene krizne scenarije, pa da sukladno stanju reagira, jest sa slovenskim kaznama hrvatskim ribarima. Vlasti su rekle da svaki ribar koji dobije kaznu proslijedi je njima. No to nije rješenje. Gdje je? Ako ga ima, neka ga primijene.

Problem je što će hrvatske ribare, uđu li u Sloveniju, tamošnje vlasti na neki način natjerati da plate kazne, a riječ je i do 50.000 kuna, zbog ribarenja u Savudrijskoj vali. Slovenija jednostrano primjenjuje arbitražu o granici, koju Hrvatska ne priznaje.

Napete su i istočne granice, odnosi također nisu bajni. Još u prosincu 2017. predsjednica Grabar Kitarović rekla je da još nije došlo vrijeme za državnički susret sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali sazrelo je u utorak, nakon srbijanskog pokušaja manipuliranja brojem žrtava ustaškog logora u Jasenovcu u zgradi UN-a.

Vučić je prihvatio poziv. Srbija se ne želi odreći Rusije, a ni Europske unije. Vučić u odnosima s Hrvatskom rabi utjecaj Rusije, koja ima svoje interese u ovom dijelu Europe. U četvrtak će, pak, na Bledu zajedničku sjednicu imati vlade Slovenije i Srbije. Neće razgovarati o lijepom vremenu, nego o sukcesiji bivše SFRJ te stanju u regiji. A obje zemlje graniče s Hrvatskom.

Slično Vučiću čini i Milorad Dodik u Republici Srpskoj - primjerice, ne utječe na rafineriju u Bosanskom Brodu, zbog koje ne mogu disati u Slavonskom Brodu. A Rusi nam neće oprostiti dug Agrokora. Naša je diplomacija uspjela riješiti samo pritiske bošnjačkih političara zbog Pelješkog mosta. No još nije uspjela omogućiti da Hrvatima u BiH političke predstavnike ne biraju drugi narodi, konkretno Bošnjaci.

Štete mogu biti velike

Odnosi s Mađarskom opterećeni su odnosima MOL-a i Ine. Mađarima je to moćna poluga za političke i gospodarske ucjene. Predsjednica je čak rekla da Viktora Orbana razumije, a Mađarska nam, pa i Slovenija, koče ulazak u Schengen, europsku monetarnu uniju te u OECD. Čak i Crnogorci Bokeljsku mornaricu više ne gledaju kao hrvatsku. Vrijeme je da se hrvatska diplomacija uskladi. Jer štete neusklađenog djelovanja mogu biti velike.