Jeftinije: Kartu za bus pronaći se može i za 40 posto cijene

First minute ponuda vrijedi za ograničeni broj karata po cijenama jeftinijim za pedesetak posto, a te karte mogu se kupiti online ili na mobilnoj aplikaciji Arriva Croatia, rekli su nam iz Arriva grupacije.

U njoj su Autotrans sa sjedištem u Cresu, Autoprometno poduzeće iz Požege (APP) i Panturist iz Osijeka.

First minute karte nude na oko 250 relacija. Od Zagreba do Zadra može se putovati i za 49 kuna, do Crikvenice za 53, a do Krka za 55 kuna. Iz Osijeka je s takvim kartama Arrive najpovoljnije putovati do Zadra već za 100 kuna, do Splita za 140, do Poreča za 150, a do Paga za 165 kuna.

Pri kupnji svih karata preko aplikacije dobije se dodatnih pet posto popusta. No first minute karte ne mogu se vratiti i za njih se ne može dobiti novac natrag. Ostale, kako su nam odgovorili iz Arriva grupe te iz Samoborčeka, mogu se vratiti najkasnije dva sata prije polaska u domaćem prijevozu, a u međunarodnom šest sati. Zadržat će 10 posto manipulativnih troškova te novac za rezervaciju, koja stoji između tri i sedam kuna u domaćem prijevozu, a do 10 u međunarodnom. Povratne karte su 25 posto jeftinije od dvije redovne kod Samoborčeka i Arrive. I sjedalo za povratak može se rezervirati pri kupnji povratne karte, a najkasnije dva sata prije polaska autobusa. Kod Arrive se to može i online, a iz Samoborčeka kažu da se sjedalo može rezervirati na svim kolodvorima duž pojedine linije ili telefonski.

Arriva ima jeftinije karte u first minute ponudi, no inače je cijena jednaka cijele godine i bez obzira kad se kupi, a može se i šest mjeseci unaprijed. I Samoborčekove cijene jednake su ako se kupuje ranije, a to može biti 90 dana prije putovanja.

Iz FlixBusa su rekli da imaju dinamične cijene. Što se ranije kupi karta, jeftinija je, a mogu se kupiti šest tjedana unaprijed. Najskuplja je karta koja se kupuje kod vozača. FlixBus nema povratne karte kao autobusni prijevoznici. Navode da se karte mogu otkazati i 15 minuta prije polaska autobusa, no naplatit će naknadu od 30 kuna.

Putnik neće dobiti novac nego kupon za kupnju nove karte. Iz FlixBusa nisu komentirali zašto se u četvrtak karta od Zagreba do Zadra za isti dan, subotu, 6. srpnja, mogla kupiti za 95, 155, 195 i 235, koliko su stajale na stranici Autobusnoga kolodvora Zagreb. Razlog može biti veća potražnja u određenom terminu, pa je i cijena viša, a u drugom, ako je veća konkurencija, odnosno ima i linija drugih prijevoznika, ponude kartu jeftinije.

- Prije kupnje provjerite cijene hrvatskih prijevoznika. FlixBus je agencija i kod njih nisu jeftine sve karte nego samo promotivne. Treba provjeriti i može li se odustati te kako možete rezervirati sjedalo u autobusu za povratak - upozoravaju iz Hrvatske udruge autobusnih prijevoznika.

Do obale se može i vlakom. Karta od Zagreba do Pule stoji 80 kuna, a put traje gotovo devet sati. I ne vozi cijelo vrijeme vlak. Od Rijeke do Lupoglava ide se autobusom.

Iz Zagreba do Rijeke karta za vlak je 65 kuna, do Zadra 100 (u Kninu se prelazi na autobus), a do Splita 120 kuna. Promotivna cijena za Split vrijedi do kraja rujna, a za Pulu, Rijeku i Zadar do 14. prosinca.

