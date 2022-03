Tijekom složenog procesa saslušan je veliki broj svjedoka, provedena su opsežna vještačenja te je sud, uvidom u dokumentaciju, u potpunosti utvrdio da su optuženici počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret, kazala je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Maja Štampar Stipić.

Davora Jelavića, bivšeg pročelnika zagrebačkog Ureda za prostorno uređenje i izgradnju grada, zbog malverzacija oko natječaja za izgradnju 600 tramvajskih i autobusnih nadstrešnica, nepravomoćno je osudila na 3,5 godine zatvora. Vesnu Lubin, bivšu Jelavićevu pomoćnicu za građenje i održavanje komunalne infrastrukture također na 3,5 godine. Petko Gavrilović, direktor tvrtke “Gamont”, dobio je 2,5 godine zatvora, Antun Fabek, bivši direktor “Gredelja”, dvije godine, a nadzorni inženjer Mladen Siketić na 1,5 godinu zatvora. Na današnjem izricanju nepravomoćne presude bili su samo Jelavić i Siketić.

Sutkinja je oštećenom Gradu Zagrebu dosudila imovinsko-pravni zahtjev prema kojem Jelavić, Lubin, Gavrilović i Siketić moraju platiti 5,1 milijuna kuna, dok Jelavić, Lubin i Fabek moraju platiti još 3,8 milijuna kuna na ime štete nastale počinjenjem kaznenog djela. Uz to, Jelavić, Lubin, Gavrilović i Siketić moraju platiti 44.000 kuna svaki za troškove građevinskog vještačenja, a Jelavić, Lubin i Fabek svaki po 48.000 kuna za troškove strojarskog vještačenja.

- Sud je kod izricanja kazne Davoru Jelaviću otegotnim cijenio njegovu visoku rangiranost u Gradu Zagrebu u vrijeme počinjenja kaznenih djela i upornost pri njihovom počinjenju, a kao olakotna okolnost uzeta mu je u obzir dosadašnja neosuđivanost i starija životna dob- rekla je sutkinja Štampar Stipić. Vesni Lubin je kao otegotna okolnost cijenjeno obnašanje visoke dužnosti za vrijeme počinjenja kaznenog djela, njihova brojnost, upornost i nastala visoka šteta, a kao olakotna cijenjena joj je dosadašnja neosuđivanost.

Petku Gavriloviću je kao otegotna okolnost cijenjena ranija pravomoćna osuđivanost, a olakotnim mu je cijenjena starija dob, dok je Fabeku olakotnim cijenjena dosadašnja neosuđivanost. Mladenu Siketiću je otegotnim cijenjeno što je grubo prekršio pravila građevinske struke, a olakotnim dosadašnja neosuđivanost.

Suđenje za aferu Nadstrešnice počelo je u svibnju 2017. godine. Jelavić je bio optužen je za izvlačenje gotovo 11,2 milijuna kuna iz zagrebačkog proračuna tijekom gradnje nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima. Sporne nadstrešnice građene su tijekom 2009. godine, kada je Jelavić bio pročelnik za prostorno uređenje i izgradnju grada, no afera se službeno počela rasplitati tek 2015. godine, kada je USKOK podigao optužnicu. Šteta za Grad Zagreb je nakon vještačenja smanjena.

USKOK tvrdi da su Jelavić, Vesna Lubin i Siketić dozvolili Gavriloviću da fakturira tzv. izvantroškovničke radove kojih nije ni bilo, odnosno dio njih grad nije trebao ni platiti. Ugovorom što ga je “Gamont” imao s gradom bila je dogovorena gradnja 600 nadstrešnica te svi potrebni radovi od pripremnih, čišćenja gradilišta, nabave i postavljanja prometnih znakova. No, Gavriloviću su ipak sve fakture plaćene.

Tijekom suđenja Jelavić je iznio obranu u kojoj je iznio niz zapanjujućih teza.

-- Dana 20 svibnja 2013. novinar Večernjeg lista me upitao što mislim o Zoranu Milanoviću kao gubitniku izbora u Zagrebu. Iako sam znao da se radi i opasnoj i zločestoj osobi, pri čemu mislim na Zorana Milanovića, rekao sam "neka maknu tog psihopata s čela SDP-a". Ovom nepromišljenom izjavom navukao sam na sebe poseban bijes Zorana Milanovića koji je preko Ranka Ostojića pokrenuo politički progon protiv mene - branio se u predmetu "nadstrešnice" Davor Jelavić (74), bivši pročelnik za prostorno uređenje i izgradnju Grada Zagreba, i bivši bliski suradnik Milana Bandića.

Pročešljali mu imovinu

- Milanović je, po mome stavu, naložio policiji da krene u moj progon. Prvo, isključio me iz SDP-a s obrazloženjem da sam podržao Bandića za kandidata za predsjednika Republike i da sam sudjelovao u njegovoj kampanji. Prvo me je policija stavila pod policijski nadzor praćenja i telefonskog prisluškivanja. Zatim su pokrenuli istragu putem Porezne uprave protiv mene i obitelji ispitujući porijeklo naše cjelokupne pokretne i nepokretne imovine kao i način njezina stjecanja- tvrdi prvooptuženi u aferi "nadstrešnice" Jelavić.

- Spomenuo bih i pokušaj moje likvidacije 16. lipnja 2013. tijekom Večernjakove biciklijade kada su me dvojica maskiranih biciklista srušila s bicikla te sam zadobio prijelom četiri rebra i potres mozga. Uhićenjem Milana Bandića i njegovih suradnika stavljen sam pod vid praćenja i kontrole. Policajci su me učestalo pozivali i pitali jesam li se sastajao i razgovarao s Bandićem i to nakon njegova puštanja iz istražnog zatvora- tvrdi Jelavić te dodaje:

- U nekoliko navrata dolazili su mi u ured i na kućnu adresu neki čudni ljudi sa savjetima da pokažem sve o inkriminirajućim radnjama za Bandića, a da ću za uzvrat dobiti lakšu optužnicu i lakšu kaznu. Ne znam imena tih ljudi niti znam tko su oni bili, ali mislim da su bili policijski doušnici - rekao je Jelavić.

"Udbaši su mi progonili obitelj"

- Na kraju svoje obrane napomenuo bih da su 1949. godine udbaški progonitelji mog oca Andriju i brata Antu poslali u zatvor. I to oca u Mlinove kod Dubrovnika, a brata na Goli otok s optužnicom da su pomagali u hrani obitelj izvjesnog Stanka Borovca koji je također upućen na Goli otok- kazao je Jelavić i nastavio:

- Otac mi je kasnije rekao da se Borovac nakon četiri godine provedene na Golom otoku bacio s prozora splitske bolnice vičući "naprijed drugovi". Mom ocu i stricu oduzeli su ime i prezime i nazvali ih imenom "banda" koje su nosili 50 godina , sve do svoje smrti. Ovo govorim kako bih povukao paralelu s ovim današnjim postupkom koji se vodi protiv mene.

- Meni je tužitelj prije osam godina oduzeo moje ime i prezime i nazvao me imenom "vođa udružene zločinačke grupe". Izopćio me iz svakog vida društveno korisnog rada jer s takvom osobom nitko ne želi surađivati niti razgovarati. Nadam se da ću vratiti svoje ime. Nadam se u odluku ovog suda koja će biti pravedna i da preostali dio svog života proživim čestito i pošteno- rekao je Jelavić zaključujući svoju obranu.

Sada mu preostaje žalba Visokom kaznenom sudu (VKS) kako je nepravomoćno osuđen na manje od pet godina zatvora do odluke VKS-a bit će na slobodi.