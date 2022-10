Jelena Trivić: 'Dodik ne može biti pobjednik izbora. Pokrao ih je i za to imam dovoljno dokaza'

Rezultati izbora za predsjednika Republike Srpske još se čekaju. Utvrđene su nepravilnosti. Najkasnije večeras moglo bi biti završeno prebrojavanje glasova, rekla je za Dnevnik Nove TV oporbena Jelena Trivić.

- Dodik ni u kojem slučaju ne može biti pobjednik jer je on pokrao izbore i sada ima dovoljno dokaza - rekla je Trivić.

Osim što je prokomentirala izbore u BiH, pojasnila je zašto je prozvala Milorada Dodika hrvatskim agentom.

- To nije usmjereno protiv Hrvata kao naroda. On radi za hrvatsku službu ovdje kada postoji nešto što oni žele progurati kao svoj interes poput Trgovinske gore, što je odlagalište nuklearnog otpada pored Novog Grada, koje bi ugrozilo 250.000 ljudi na tom potezu, on na to šuti - rekla je Trivić.

Trivić je odbacila separatističke težnje koje je Dodik ranije ponovio.

- Apsolutno odbacujem politiku secesionizma. Isto tako odbacujem sve pokušaje iz Srajeva koji dolaze, a koji pričaju o unitarnoj Bosni i Hercegovini bez entiteta. Ne vidim svrhu zagovaranja trećeg entiteta od strane hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini - dodala je Trivić.

