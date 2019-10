'Jerryja ne tražimo zbog šnicli, imat će on harem za uživanje'

Dron je bio opremljen infracrvenim zrakama kako bi ga lakše otkrili u brdima iznad Kaštela.

Podsjetimo, bik težak 650 kilograma u petak je pobjegao iz klaonice i već danima uspješno bježi po brdima u Dalmatinskoj zagori. Njegov vlasnik Ivan Božić (34) iz Rudina na rubu je snaga, a već je dobrano i zabrinut za njega, ali Jerry kao da mu se ne želi vratiti. Priču o izbezumljenom gazdi i biku kojemu se fućka za sve prenijeli su čak i strani mediji. U utorak smo se pridružili vlasniku bika prilikom potrage za Jerryjem i iz prve ruke osjetili njegovu nemoć, ali i svu njegovu volju i nadu da će mu se bik vratiti.

- Uh, samo da je on negdje na sigurnom - zavapio je mesar Božić u brdima iznad Kaštela, oštrim okom tražeći bika Jerryja po padinama Kozjaka. U utorak mu se u potrazi pridružio i Petar Skejo (33), vlasnik klaonice iz koje je pobjegao u petak. Dron s multispektralnom kamerom, koja uz pomoć infracrvenih i ultraljubičastih zraka može primijetiti zeca s 20 metara visine - to je ono u što polažu svu nadu. U pola sata, koliko traje baterija, može detaljno pregledati područje dugo i široko 500 metara. Jučer su ispraznili pet baterija u pretrazi. Uzalud.

Dobili su i posebnu dozvolu za snimanje blizu aerodroma. U poslijepodnevnim satima vidjeli su nešto značajno blizu Zračne luke Split, ali dron je udario u “geofence”, nevidljivu zračnu barijeru koja dronu nije dala bliže zbog koordinata u softwareu koji ga zaustave. Sunce je palo i pretraga je morala biti prekinuta, kao i traženje još “posebnijih” dozvola za dolazak bliže aerodromu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL I mesar i vlasnik klaonice bili su utučeni i tužni. Ne traže oni Jerryja zbog junećih šnicli. Traže ga da mu omoguće bikovski hotel s pet zvjezdica i harem za uživanje.

Jerry neće pod nož! Čeka ga bolja budućnost, zakleo se Jerryjev vlasnik.

- Stigao nam je iz Đakova i bio je hranjen za meso. Ali izgleda da mu je dodijeljena kriva sudbina. On ju je promijenio i izborio se za život. To se mora poštovati i nema šanse da mu se više dogodi išta loše. Kad ga nađemo, ide u Liku, u OPG u Podlapači, gdje ga već s nestrpljenjem očekuju. Stalno nas zovu i pitaju jesmo li ga našli. Nadam se da će tamo naći svoju ljubav na selu, ako je ne pronađe prije, tu u seoskim gospodarstvima s kravama - kaže mesar Božić.

U tome su sve njegove nade.

Najavljena promjena vremena, tj. nadolazeće kiše, Jerryju će, kako tvrdi njegov gazda, dobro doći.

- Napokon će imati vode, a to je za njega najbitnije. Hladnoća mu ne može ništa, ali bez vode ne smije ostati. Ima ovdje i prirodnih izvora i napajališta pa se nadam da će i to možda naći - rekao je bikov gazda.

Prisjetio se kako ga je jedna gospođa zadnji put vidjela u subotu i pozvala ga. Zamalo su ga uhvatili. Stjerali su ga između dva suhozida, a onda - hop! Pobjegao je preskočivši suhozid visok tri metra.

- On je kao mačka, preskočio je to bez problema. To je posebna pasmina limuzin. U ovom okruženju ništa mu se ne može dogoditi jer se naviknuo dugo šetati. Vrlo je otporan - rekao je ponosni vlasnik te dodao da ova pasmina ima nevjerojatno kvalitetno meso i da vrijedi puno više živ nego u šniclama. Vrijedan je oko 2000 eura. Pozvao je ljude da ne traže Jerryja dronovima, kao što oni čine, jer za to treba posebna dozvola, a i aerodrom je u blizini pa je nije lako ni dobiti. Pregledavajući kameru vidjeli su ptice, dva ili tri zeca...

Foto: 24sata.hr - Svega je bilo, ali od bika ni ‘b’ - smije se vlasnik. Kaže da se nada da će se Jerry, čak i ako ga ne nađe dronom, pridružiti nekom stadu krava.

- Voljeli bismo da tad vlasnik krava obavijesti policiju ili nas i da napokon dođemo po njega. Ma, samo je pitanje dana kad će se pojaviti. On se jednostavno mora pripojiti nekom stadu. Ako se sad još i boji, na kraju će se ipak pripojiti grlima jer mu je to instinkt.

On nije naviknut na sve ovo, to mu je novo i boji se jer se naviknuo na štalu. Želimo da se što prije vrati kako bi se odmorio i riješio cijelog ovog stresa - rekao je Božić. Otkrio je da je Jerry podivljao kad je osjetio krv životinje koja je bila na klanju prije njega.

- Pokidao je i porazbijao sve ispred sebe - šipke od inoxa, cijevi i opremu te pobjegao. Bio je nezaustavljiv i ja u životu tako nešto nisam vidio! Kroz klaonicu je prošlo mnogo životinja, ali ovako srčani bik, to je čudo - rekao je Petar Skejo, prijatelj i kolega mesara Božića, te dodaje kako mu je bik Jerry, baš kao i samom vlasniku, prirastao srcu u ovih nekoliko dana.