Jeste li ga vidjeli? Čovjek nestao na Žumberku: HGSS i policija od jučer tragaju za njim

HGSS Stanica Samobor i policija od jučer tragaju za nestalim muškarcem na području Kostanjevca na Žumberku. Riječ je o Janku, koji je u petak, 23. svibnja, u kasnim poslijepodnevnim satima odlutao, nakon čega mu se izgubio svaki trag.

Nestali muškarac je srednje tjelesne građe, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamni donji dio trenirke i bijelu majicu kratkih rukava. Postoji mogućnost da je nosio i crvenu majicu dugih rukava, kao i tamnu šiltericu, navodi HGSS.

Spasilačke ekipe od jučer pretražuju teren na Žumberku, a iz HGSS-a apeliraju na građane da pomognu ako imaju bilo kakvu korisnu informaciju.

- Ako ste tijekom jučerašnjeg ili današnjeg dana vidjeli gospodina Janka ili imate bilo kakvu informaciju, odmah kontaktirajte HGSS ili policiju - poručili su.

