Panika na Žumberku! Janko nestao, HGSS i policija tragaju. Nosio tamni donji dio trenirke i bijelu majicu. Imate li informacije? Pomozite u potrazi
Jeste li ga vidjeli? Čovjek nestao na Žumberku: HGSS i policija od jučer tragaju za njim
HGSS Stanica Samobor i policija od jučer tragaju za nestalim muškarcem na području Kostanjevca na Žumberku. Riječ je o Janku, koji je u petak, 23. svibnja, u kasnim poslijepodnevnim satima odlutao, nakon čega mu se izgubio svaki trag.
Nestali muškarac je srednje tjelesne građe, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamni donji dio trenirke i bijelu majicu kratkih rukava. Postoji mogućnost da je nosio i crvenu majicu dugih rukava, kao i tamnu šiltericu, navodi HGSS.
Spasilačke ekipe od jučer pretražuju teren na Žumberku, a iz HGSS-a apeliraju na građane da pomognu ako imaju bilo kakvu korisnu informaciju.
- Ako ste tijekom jučerašnjeg ili današnjeg dana vidjeli gospodina Janka ili imate bilo kakvu informaciju, odmah kontaktirajte HGSS ili policiju - poručili su.
