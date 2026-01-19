Kako su napisali, radi se o slučaju iz kolovoza 2025. Muškarac je star oko 40 godina i visine oko 175 centimetara. Bio je odjeven u kratke svjetlije hlače, tamnu kratku majicu, tamne tenisice, a na leđima je nosio ruksak
Jeste li ga vidjeli? Policija traži muškarca koji je u Zagrebu htio provaliti u benzinsku postaju
U petak 15. kolovoza oko 20.15 sati na benzinskoj postaji na Trešnjevci, Nova Cesta, nepoznati je počinitelj počinio kazneno djelo teške krađe u pokušaju, objavili su iz zagrebačke policije uz fotografije sumnjivca koji bi 'mogao znati više'.
Kako su napisali, radi se o muškarcu starom oko 40 godina i visine oko 175 centimetara. Bio je odjeven u kratke svjetlije hlače, tamnu kratku majicu, tamne tenisice, na leđima je nosio ruksak, a na glavi dioptrijske naočale.
- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr - pišu iz policije.
