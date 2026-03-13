Jeste li je vidjeli? Djevojčica Nika (15) nestala u Zagrebu

Zagrebačka policija traga za Nikom Puđa (15) koja je nestala u Zagrebu 25. veljače i još uvijek nije pronađena.

Prema podacima objavljenima na stranici Nestali.hr, djevojka se udaljila s adrese u Ulici svetog Mateja u Zagrebu i od tada joj se gubi svaki trag.

Foto: nestali hr

Puđa rođena je 2010. godine u Zagrebu i hrvatska je državljanka. Visoka je 164 centimetra, srednje je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu trenirku i bijele tenisice. Nestanak vodi Policijska uprava zagrebačka.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o djevojci da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu poslati i na e-mail adresu nestali@nestali.hr.