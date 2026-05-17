Jeste li je vidjeli? Štefanija je prije 7 dana nestala u Zagrebu kod 'Močvare', dementna je

Štefanija Krecić (rođena 1942. godine) nestala je u nedjelju 10. svibnja 2026. godine, oko 19:30 sati. Posljednji put viđena je na području Savice / Križne ceste, na šetalištu u smjeru zapada kod kluba Močvara.

U trenutku nestanka na sebi je imala plavu kariranu košulju dugih rukava, zeleni pleteni prsluk, crne hlače i tamnoplave sandale. Oko vrata nosi prepoznatljivu crveno-bijelu vezicu. Visoka je oko 165 cm, ima plave oči i prosijedu kosu.

Boluje od demencije i njezino je zdravstveno stanje narušeno, zbog čega je obitelj izuzetno zabrinuta. Nestanak je službeno prijavljen i vodi se u PU zagrebačkoj.

Ako netko ima bilo kakve informacije, molimo da odmah nazove policiju na 192 ili se javi obitelji na broj mobitela: 092 1461-204.