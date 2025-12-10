Jeste li je vidjeli? Teodora (14) je nestala na području Zagreba

U utorak navečer na području zagrebačkog kvarat Špansko nestala je 14-godišnja Teodora Damaku. Djevojčica je navodno, prema podacima na stranici Nestali.hr viđena posljednji put u Ulici Vida Došena u Španskom odakle se udaljila u nepoznatom smjeru.

U trenutku nestanka nosila je crnu kožnu jaknu, tamnoplave traperice, svijetlo smeđe čizme te smeđu torbicu. Mršavije je građe, smeđih očiju i tamnije puti.

- U slučaju da imate informacije o nestaloj djevojčici obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - navode.

Foto: nestali.hr

Kako piše Dnevnik.hr Teodora je izašla oko 15 sati iz stana i više se nije vratila. Uz to, nema mobitel. Njezina majka je ispričala kako do sad nije bez dogovora odlazila od kuće, te da je posljednjih dana bila i prehlađena zbog čega nije odlazila u školu.

- Bila sam kod kuće s Teodorom i najmlađom kćeri kad sam čula ulazna vrata i shvatila da je to ona izašla. Brzo sam otrčala na balkon i zvala je da se vrati, no nije me poslušala. Od tada je nema. Osim policije, kontaktirala sam i školu i njezine prijatelje, nitko ništa ne zna - rekla je mama.