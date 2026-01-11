Jeste li vi normalni?! Hodali zaleđenim Jarunom. Sljedeći mjesec je 35 god. od tragedije

Pixsellovi fotografi snimili su u nedjelju teško shvatljive prizore sa zagrebačkog Jaruna koji se gotovo u potpunosti zaledio. Na fotografijama djeca hodaju po ledu, a na nekima su zajedno s roditeljima!

Zagrebački vatrogasci nedavno su upozorili građane da ne hodaju po zaleđenim jezerima, rijekama i potocima. Savjetovali su građane da nikad ne pretpostave da je led dovoljno debeo da izdrži njihovu težinu. Dodali su da nitko ne bi smio riskirati da led pukne, što se događa trenutno, bez upozorenja.

Pad u ledenu vodu, pad u ledenu vodu izaziva šok koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice.

Unatoč svim tim upozorenjima neki roditelji odveli su djecu na led.

Tragedija na Jarunu u veljači 1991. godine

Sljedeći mjesec bit će 35 godina od tragedije na zagrebačkom Jarunu. Bila je subota, 23. veljače 1991. godine, kad su na zaleđeno jezero kročile djevojčice.

I tada su bila upozorenja da se to ne čini. One su upozorenja ignorirale. Desetak metara od obale led je popustio.

Djevojčice su upale u jezero. Tri su uspjele izaći, jedna je ostala zarobljena ispod leda. Spasilačke službe ubrzo su stigle na mjesto događaja, no zbog zahtjevnih uvjeta i tankog leda izvlačenje je trajalo dugo. Unatoč naporima svih uključenih, djevojčici nažalost nije bilo spasa.

