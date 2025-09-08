Jer dok svi govorimo o humanitarnoj katastrofi, o međunarodnom pravu, o diplomatskim rješenjima, ljudi i dalje umiru. Majke i bebe. I dok svijet raspravlja, rat se nastavlja
Jesu li svi odustali od Ukrajine? EU je izgubljena, Trump zašutio
Spasioci su jučer iz ruševina izvukli tijela majke i njene tromjesečne bebe. Samo jedno od mnogih imena koja se dodaju na dug popis nevinih žrtava rata u Ukrajini koji se nastavlja bez kraja na vidiku. Štoviše, ruski napadi na Ukrajinu postaju sve brutalniji i bezobzirniji, dok se primirja, obećanja i diplomatski napori, koji su trebali zaustaviti krvoproliće, pokazuju ispraznima.
