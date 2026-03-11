Jesu li vas ikada 'opalili' po džepu zbog prevelike prtljage? Borzan: 'Tome stajemo na kraj'

Gotovo da nema putnika koji se barem jednom nije našao u neugodnoj situaciji na izlazu za ukrcaj, gdje su ga dočekali s metrom i paprenom kaznom zbog minimalnog odstupanja dimenzija ručne prtljage. Upravo toj praksi, kao i brojnim drugim "skrivenim troškovima" koji putovanje zrakoplovom čine skupljim i stresnijim, Europska unija planira stati na kraj. Na inicijativu hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan, Europski parlament izglasao je prijedlog sveobuhvatne reforme prava putnika koja bi mogla donijeti revoluciju u zračnom prometu.

​- Uredbom o pravima putnika želimo ukinuti dodatno naplaćivanje osnovne prtljage ili mjesta u avionu, a u slučajevima kašnjenja aviona dulje od tri sata, automatski će vam se isplatiti 300 eura ili više - najavila je Borzan.

Znate ono kad vam na aerodromu opale kaznu od 75 eura jer vam je kofer centimetar preširok? Tome ćemo stati na kraj!... Objavljuje Biljana Borzan u Srijeda, 4. veljače 2026.

Automatska odšteta i standardizirana prtljaga

Jedna od ključnih novosti koju donosi prijedlog jest uvođenje automatske isplate odštete. U slučaju da vam let kasni više od tri sata, bude otkazan ili vam je ukrcaj odbijen, aviokompanija bi vam u roku od 48 sati morala poslati ispunjeni obrazac za odštetu, a iznos bi se kretao od 300 do 600 eura, ovisno o duljini leta. Time bi se ukinula dosadašnja praksa u kojoj putnici, često neupućeni u svoja prava, moraju sami pokretati komplicirane postupke koje zračni prijevoznici nerijetko otežavaju ili ignoriraju. Procjenjuje se da trenutno manje od 14 posto putnika poznaje svoja prava.

Druga velika promjena tiče se ručne prtljage. Cilj je uvesti jedinstvena pravila na razini cijele Unije, čime bi se stalo na kraj praksi, osobito niskobudžetnih prijevoznika, da proizvoljno određuju dimenzije i naplaćuju svaki komad prtljage. Prema prijedlogu Europskog parlamenta, putnici bi imali pravo na jedan osobni predmet (poput ruksaka ili torbice) i jedan manji komad kabinske prtljage ukupnih dimenzija do 100 centimetara (zbroj duljine, širine i visine) i težine do sedam kilograma, i to potpuno besplatno. Uz to, prijedlogom se želi zabraniti dodatno naplaćivanje sjedala kako bi djeca sjedila pored roditelja, kao i naknade za ispravljanje manjih pogrešaka u imenu na karti.

Iako je Europski parlament velikom većinom podržao ove izmjene u siječnju 2026. godine, važno je naglasiti da nova pravila još nisu stupila na snagu. Prijedlog sada ulazi u fazu teških pregovora s Vijećem EU-a, koje predstavlja vlade država članica.