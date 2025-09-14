Obavijesti

Jesu li velike vojne vježbe na Baltiku uvod u nešto veće...

Piše Filip Sulimanec,
Jesu li velike vojne vježbe na Baltiku uvod u nešto veće...
Foto: Agnieszka Sadowska

Četiri drona su srušena američkim zrakoplovima, aktiviran je NATO članak 4., a Rusija i Bjelorusija započele su Zapad 2025., najveće vojne manevre od invazije na Ukrajinu.

Pola sata prije ponoći 9. rujna 2025. dvadesetak ruskih dronova mamaca Gerbera ušlo je u poljski zračni prostor i izazvalo uzbunu za a brzu reakciju poljskog ratnog zrakoplovstva i drugih NATO-ovih vojnih snaga koje su podigle zrakoplove. Iako je Poljska sa susjednom Litvom već svjedočila povremenom uletavanju ruskih dronova, ovaj incident izgledao je drukčije. Je li se radilo o slučajnosti jer postoje incidenti kada dronovi u potpunosti promaše metu zbog ometanja signala ili je Putin jednostavno odlučio testirati crvene linije, nije u potpunosti jasno, ali sigurno ne može biti zadovoljan monolitnom reakcijom transatlantskog saveza.

