'Jesu te j***li? Kad se vratim, tebe neće biti, bit ćeš mrtva...'

Jeste li znali da se svaki dan u Hrvatskoj zlostavlja 20 žena, odnosno - žrtvama obiteljskog nasilja postanu točno 7284 žene godišnje. Objavljujemo treći dio brutalne ispovijesti žene koja je spas pronašla u sigurnoj kući. Suprug se nad njom sadistički iživljavao čak i dok je bila trudna. Obitelj je znala, ali je šutjela. Susjedi nisu poduzimali ništa. Prijatelji su okretali glavu... Nemojte šutjeti i vi. Prijavite ako znate da iza zatvorenih vrata postoje žrtve obiteljskog nasilja.

Friško nakon operacije 2. srpnja 2013. kolektivno odlazimo na godišnji odmor. Još sam malo krvarila, ali podnosila sam. Nakon povratka, 20. srpnja 2013., opet je bilo veće nasilje. Ne sjećam se kako je napad počeo i što mi je govorio, koji mu je ovaj put bio razlog. Sjedila sam na krevetu i on me vrijeđao. Opet sam se branila riječima. Kako je stajao ispred mene, tako me udario nogom u trbuh i šakom u glavu. Ja sam nakon operacije i onako pomalo krvarila, ali nakon tog udarca krv mi se obilno izlila po nogama. Taj dan nisam otišla u bolnicu, ali drugi dan me je jako bolio trbuh i odvezao me u bolnicu. Bila sam hospitalizirana od 21. do 25. srpnja 2013. zbog toga jer me je istukao.

Po dolasku kući iz bolnice i dalje mi ne da mira te mi govori da sam k...a, da sam drolja, da mi ljubavnici kupuju poklone. Opet sam se branila riječima i rekla mu da mi je dosta njegova maltretiranja i da ću ga prijaviti. To ga je samo još više razljutilo i počeo je vikati: “Ma koga ćeš ti prijaviti?“. Opet me udario jednom u nogu, jednom u glavu i po predjelu tijela. Počela sam vriskati, na što je došla njegova mama i spriječila ga da me dalje tuče. Kako me je udario u tijelo, a nakon što sam opet tek izašla iz bolnice, od boli nisam više mogla uspravno hodati. Bila sam pogrbljena i četiri dana me boljelo od udaraca. Imala sam iscjedak pa me 29. srpnja opet odvezao u bolnicu. Prije dolaska u bolnicu prijeteći mi je rekao: “Hoćeš me sad prijaviti, jel?” Ja od straha nisam mogla prijaviti da me prije četiri dana opet tukao. Doktoru sam rekla da sam dizala teške stvari i da su mi ozljeda i bol od toga. U bolnici su me šivali.

Foto: Dreamstime

U ožujku 2015. godine tetka je mužu rekla da me vidjela da se s nekim grlim na cesti. To je rekla pred svima nama. Govorila sam i njoj i njemu da to nije istina, ali je ona tvrdila da je. Tad me suprug odvukao gore za ruke. Nije ga nitko od obitelji spriječio. Odmah me počeo tući čim smo došli gore na kat. Ja se tad nisam više imala ni snage braniti. Počeo me jako tući, lupio me puno puta, udarao me bezbroj puta šakom u glavu, srušio me na pod, lupao mi glavom u pod.

'Dosta, vidiš da si me ubio'

Djeca su također vidjela da me vuče gore i čula što se događa. Psovao me i vikao: “K...o, sad ćeš ići radit’ za mene na štajgu, sad ćeš se prodavat za pare, sad ćeš radit’ za mene i nosit’ mi pare kad te ionako svi j..u“. Taj napad je otprilike trajao nekih pola sata i stvarno me je jako istukao i puno izudarao. Ja se nisam uopće imala snage braniti. Kad bi me prije znao tući, znala sam pobjeći dolje kod njegove obitelji jer bi me tad manje tukao. Ali ovaj put je njegova tetka slagala o meni i cijela je obitelj znala što će uslijediti, a nitko ga nije ni pokušao spriječiti. Nakon nekih pola sata, možda i više, počela sam ga moliti i govoriti mu: “Dosta, dosta je, ubio si me, vidiš da si me ubio“. Išla mi je krv iz nosa, bila sam sva plava od udaraca. Tad je nekako stao i sjeo, zapalio cigaretu. Počeo je motati i marihuanu. Na to je došla njegova mama i samo mi je mirno rekla: “I? Je li ti to sad trebalo?“

Nije mi dao raditi. Govorio je: 'Ti nećeš ići raditi. Il' češ prosiiti ili ćeš se kur**t, radit nećeš'

U travnju i svibnju 2015. dva sam mjeseca neprijavljeno radila u jednom restoranu. I jedan dan popodne došao je suprug pijan u lokal. Ja sam mu rekla da radim i neka se ne zadržava tamo jer ne smijem na poslu imati posjete. Ako netko dođe pojesti, to je drugo, ali ovako, to šef nije dopuštao. Sa mnom je tamo radio i kolega pa me muž odmah napao da sam k...a, da sam se sredila za njega. I počeo je tamo vikati: ”Hoće li je tko kupiti na sat vremena?”. Kolega mu je mirno i lijepo rekao da me pusti na miru, a on je napao njega. “Što je, hoćeš li je ti, sviđa ti se?“.

Ja sam tad otišla s njim u auto, samo da ga smirim, da smirim situaciju i da mi na poslu ne radi probleme. Istovario je bratića s kojim je bio i mene odvezao na most te mi počeo prijetiti i vikati: “Ubit ću te sad, bacit ću te u more“. Kako nisam plakala, nisam više ni suza imala, napao me: ”A ne plačeš više”. Počeli smo se svađati, vikao je, psovao, a ja sam se branila i pješice otišla od njega. Autom je išao za mnom i govorio: “A vidim, više se ne bojiš?“. Izašao je iz auta i počeo me tući te mi rekao: ”Vidim da više ne ide psihički, pa ćemo opet fizički“. I počeo me tući po glavi i tako me udario četiri do pet puta. Pala sam i onesvijestila se od boli te se ne sjećam kako me dovezao do kuće.

Tad mi je govorio: “E, sad se gubiš iz kuće”. Rekla sam da bez svoje djece ne idem nikud. Tad mi je kroz balkon izbacio sve stvari, s vremenom se smirio, cijela je obitelj došla i ja sam se vratila u kuću...

'Bit ćeš vreća za boksanje'

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Fotografije su ilustrativnog karaktera

U studenom 2015. godine sjedili smo u dnevnom boravku, a on je htio odnos sa mnom. Djeca su u drugoj sobi gledala crtiće, a ja nisam htjela odnose s njim. Rekla sam mu da mi se gadi, na što je počeo vikati: “A jel’, a susjed ti se ne gadi k...o“ te me nastavio vrijeđati i psovati. Tad je sin izlazio iz WC-a. Suprug me počeo pred njim kao grliti i grizao mi je jako obraz. Sin je rekao: “Tata mamu ljubi”, a ja sam kroz suze rekla: “Ne ljubi, grize me“. Tad je rekao: “Pusti mamu“, a on mu je na to rekao: ”Što pusti, što je, što ćeš ti j...t svoju mamu? Pederčino jedna, p.....a”.

Sin je na to otišao dolje po djeda i baku, a muž me počeo tući šakom po leđima i tijelu. Počela sam se braniti i fizički. Svekar je dotrčao i kako nas je razdvajao, tako me je i on namjerno udario i počeo daviti, a sin je počeo na to vikati: ”Tata je kriv, tata je kriv“. Muž je na to govorio: “Nije, ona je mene napadala, vještica je kriva, ona je počela“. Došla je svekrva i nekako ih smirila. Počeli su razgovori o razvodu, cijela njegova obitelj je govorila neka odem od kuće i pokupim svoje stvari, da sam još mlada i da ću si roditi još djece, a moja djeca neka ostaju tamo.

Jednom sam se zaključala u auto, a on je vikao: 'Otvori, izlazi van, sad si mrtva!'

Na Novu godinu 2016. godine bila sam u posjetu njegovoj tetki, onoj koja je lagala da sam se grlila na cesti. Suprug je zaključio da ako idem kod nje, da je ono sve što je ona govorila bila istina. Kad sam se vratila, napao me da mu nisam ni čestitala Novu godinu.

“P...a ti materina, zaslužuješ sve što ti radim, još ću ti i gore stvari raditi. Izluđivat ću te i fizički i psihički, bit ćeš moja vreća za boksanje.“ Udario me šakom u rame, glavu i nekoliko puta u vrat. Pobjegla sam kod svekrve. Odlučila sam da moram otići s djecom od njega jer ne želim više dobivati batine, bojala sam se da će me kad-tad ubiti i nisam htjela da moja djeca rastu na takav način te da sve to gledaju i slušaju.

Od tada do lipnja 2016. godine izbjegavala sam ga koliko god sam mogla. a zadnji fizički napad bio je sredinom lipnja. Bila sam u policiji kao pratnja njegovoj sestrični koja je išla prijaviti silovanje. Cijelu noć smo bile na policiji i došla sam kući u 6.30 sati. Počeo mi je vikati: ”Jesu te j....i policajci, jesi si našla kojeg policajca k...o, p...a ti materina“. Počeo me opet tući, udarao me šakom u rebra, u glavu i rekao: ”Kad se vratim, neće te biti, bit ćeš mrtva“. Od straha sam sišla dolje svekrvi i počela plakati. Uzimao je novac od dječjeg doplatka te ga trošio na kasino, marihuanu ili alkohol.