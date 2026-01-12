Jeziva nesreća u Srbiji: Djevojke pale sa sanjki, vozač ih pregazio

Dvije maloljetne djevojke, u dobi od 16 i 17 godina, teško su ozlijeđene u četvrtak navečer nakon što su pale sa sanjki koje je vukao automobil, a potom je na njih naletjelo drugo vozilo. Do nesreće je došlo u selu Mrsać, u blizini Kraljeva.

Uznemirujuća snimka nesreće pojavila se na društvenim mrežama, a objavio ju je novinar Mladen Mijatović. Na snimci se vidi kako sanjke, koje automobil vuče po snijegom prekrivenoj cesti, nailaze na neravninu. Djevojke padaju na kolnik, a vozilo koje se kretalo iza njih ne uspijeva se na vrijeme zaustaviti te prelazi preko njih, piše Telegraf.

Neposredno prije nesreće čuje se kako jedna od tinejdžerica viče: „Reci mu da uspori.“

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 22 sata. Volkswagen, kojim je upravljao L. P. (19) s probnom vozačkom dozvolom, vukao je sanjke na kojima su se nalazile djevojke. Iza njih se kretao Fiat, kojim je upravljao Đ. J. (35), kako bi, navodno, osiguravao kolonu i spriječio da neko drugo vozilo naleti.

Zbog skliske ceste i snježnih uvjeta vozač Fiata nije uspio na vrijeme zakočiti nakon što su djevojke pale sa sanjki.

– Nikada ne radite nešto slično. Po snijegu je teško zaustaviti vozilo, a nesreća se može dogoditi u sekundi. Maloljetne djevojke su teško ozlijeđene, a oba vozača su uhićena – napisao je Mijatović na svom Instagram profilu.

Ozlijeđene tinejdžerice hitno su prevezene u Opću bolnicu u Kraljevu. Jedna je zadobila teške ozljede potkoljenice, dok druga ima ozljedu glave.

Policija je odmah reagirala i privela oba vozača. Terete ih za teško kazneno djelo protiv sigurnosti cestovnog prometa. Istraga je u tijeku.