Jeziva snimka iz SAD-a: Čekali zeleno pa ih progutala zemlja. Prolaznici ih čupali iz dva auta

Dva automobila propala su u rupu koja se iznenada otvorila na prometnom raskrižju u južnom dijelu Omahe, u američkoj saveznoj državi Nebraski. Incident se dogodio u utorak poslijepodne, u prometnom i popularnom dijelu grada koji služi Sveučilištu Nebraska u Omahi i obližnjem zabavnom distriktu s restoranima, trgovinama i kinom.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 02:17 Automobili propali u rupu u SAD-u | Video: UNO Public Safety/TMX

Nadzorne kamere zabilježile su dramatičan trenutak kada su SUV i terenac, koji su stajali na semaforu čekajući zeleno svjetlo, iznenada upali u rupu duboku nekoliko metara nakon što se asfalt pod njima urušio. Vozila su ostala nagnuta prema gore, s prednjim dijelovima u vrtači.

Prema navodima policije, nijedan vozač nije ozlijeđen. Vozač kamioneta uspio se izvući sam, a zatim se pridružio prolaznicima koji su pomogli izvući vozača iz drugog vozila. Na snimci se vidi kako se okupljaju prolaznici i drugi vozači, neki zaustavljaju promet te upozoravaju i preusmjeravaju ostale sudionike u prometu.

Foto: Reuters

“Zahvalni smo im što su odmah reagirali i brzo pružili pomoć,” izjavila je glasnogovornica policije Omahe, policajka Sarah Martier.

Policija je zatvorila ulicu u oba smjera i najavila da bi zatvaranje moglo potrajati nekoliko dana, jer postoji mogućnost da se vrtača dodatno proširi. Prema podacima gradske službe Omaha Public Works, uzrok nastanka vrtače najvjerojatnije je puknuće vodovodne cijevi. Gradska komunalna služba, koja upravlja vodovodnim sustavom, zasad se nije službeno oglasila.