Obavijesti

News

Komentari 0
IZVUKLI SU SE

Jeziva snimka iz SAD-a: Čekali zeleno pa ih progutala zemlja. Prolaznici ih čupali iz dva auta

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Jeziva snimka iz SAD-a: Čekali zeleno pa ih progutala zemlja. Prolaznici ih čupali iz dva auta
Foto: Reuters

Vozač kamioneta uspio se izvući sam, a zatim se pridružio prolaznicima koji su pomogli izvući vozača iz drugog vozila. Na snimci se vidi kako se okupljaju prolaznici i drugi vozači, neki zaustavljaju promet te upozoravaju i preusmjeravaju ostale sudionike u prometu

Admiral

Dva automobila propala su u rupu koja se iznenada otvorila na prometnom raskrižju u južnom dijelu Omahe, u američkoj saveznoj državi Nebraski. Incident se dogodio u utorak poslijepodne, u prometnom i popularnom dijelu grada koji služi Sveučilištu Nebraska u Omahi i obližnjem zabavnom distriktu s restoranima, trgovinama i kinom.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Automobili propali u rupu u SAD-u 02:17
Automobili propali u rupu u SAD-u | Video: UNO Public Safety/TMX

Nadzorne kamere zabilježile su dramatičan trenutak kada su SUV i terenac, koji su stajali na semaforu čekajući zeleno svjetlo, iznenada upali u rupu duboku nekoliko metara nakon što se asfalt pod njima urušio. Vozila su ostala nagnuta prema gore, s prednjim dijelovima u vrtači.

Prema navodima policije, nijedan vozač nije ozlijeđen. Vozač kamioneta uspio se izvući sam, a zatim se pridružio prolaznicima koji su pomogli izvući vozača iz drugog vozila. Na snimci se vidi kako se okupljaju prolaznici i drugi vozači, neki zaustavljaju promet te upozoravaju i preusmjeravaju ostale sudionike u prometu.

Vehicles swallowed by sinkhole while stopped at Nebraska traffic light
Foto: Reuters

“Zahvalni smo im što su odmah reagirali i brzo pružili pomoć,” izjavila je glasnogovornica policije Omahe, policajka Sarah Martier.

Policija je zatvorila ulicu u oba smjera i najavila da bi zatvaranje moglo potrajati nekoliko dana, jer postoji mogućnost da se vrtača dodatno proširi. Prema podacima gradske službe Omaha Public Works, uzrok nastanka vrtače najvjerojatnije je puknuće vodovodne cijevi. Gradska komunalna služba, koja upravlja vodovodnim sustavom, zasad se nije službeno oglasila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026