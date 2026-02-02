Jezive prijetnje bombama: 'Tomašević neće dočekati jutro'

Nakon drame i neizvjesnosti oko dočeka rukometaša u Zagrebu, Tomislavu Tomaševiću, koji je prethodno zabranio nastup Marka Perkovića Thompsona na dočeku, stigle su prijeteće poruke o postavljenim bombama kod njegova ureda i u središnjici stranke Možemo.

- Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro - glasi strašna prijeteća poruka.

Policija je za 24sata rekla da su obaviješteni o prijetnjama i da istražuju slučaj.

Sandra Benčić oglasila se na Facebooku, rekavši da je policija upala u ured zbog prijetnji.

- U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka - napisala je Sandra Benčić na svojem Facebook profilu.

Iz Možemo dodatno saznajemo da oni vjeruju da se ovdje uopće ne radi o prijetnjama nego o policijskoj akciji prema jednoj političkoj stranci. Kako nam kaže sugovornik iz Možemo, policija im uopće ne može točno obrazložiti o čemu se radi, ali žele pretresti prostore.

- Prvo su rekli da su prijetnje Tomaševiću, zatim prijetnja da će biti postavljena bomba. Ako je prijetnja bombom onda bi trebali evakuirati i cijelu zgradu u kojoj se nalazimo, ali oni kažu da to neće učiniti, nego samo nama naređuju evakuaciju kako bi bez naše prisutnosti pregledali i pretresli prostore - kaže nam taj sugovornik.