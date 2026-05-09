Jezive Trumpove prijetnje: Ako Iran neće mir, vidjet će što je bol

Ako primirje i pregovori s Iranom propadnu, svi vidjeti veliku vatru koja dolazi iz Irana. Bolje da brzo potpišu sporazum ili će pretrpjeti mnogo boli, izjavio je američki predsjednik Donald Trump te ponovno podigao tenzije između Washingtona i Teherana.

Njegove riječi mnogi su protumačili kao prikrivenu prijetnju razornim, pa čak i nuklearnim napadom, što je izazvalo val kritika i upozorenja o mogućim ratnim zločinima. Napetosti između Sjedinjenih Država i Irana tako su ponovno dosegnule opasnu razinu, u trenutku kada se Bliski istok već nalazi na rubu nove eskalacije sukoba. Analitičari upozoravaju da ovakva retorika dodatno destabilizira ionako krhke pregovore i povećava rizik od šireg regionalnog rata.

Prema posljednjim informacijama, Washington čeka odgovor Teherana na američki prijedlog za okončanje sukoba, dok je Trump ranije izjavio da bi odgovor Irana mogao stići "vrlo brzo". Istodobno, američka administracija tvrdi da je spremna nastaviti pritisak ako dogovor ne bude postignut.

Trump je dodatno zaoštrio situaciju porukom da SAD može nastaviti operacije u području Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske naftne rute. Istovremeno, Washington je uveo nove sankcije kineskim tvrtkama zbog veza s Iranom, što se povezuje i s nadolazećim susretom Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Situaciju dodatno kompliciraju izvješća o ograničenom pomorskom sukobu u području Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva, gdje su, prema američkim tvrdnjama, napadnuta i onesposobljena dva iranska naftna tankera. Teheran pak optužuje SAD za kršenje primirja i agresivne poteze u međunarodnim vodama.

U pozadini sukoba odvija se i politička borba unutar Irana. Prema dostupnim informacijama, tvrda struja unutar iranskog režima, poznata kao "Front izdržljivosti", snažno se protivi bilo kakvom dogovoru sa SAD-om. Ova skupina smatra da je svaki razgovor s Washingtonom znak slabosti i optužuje iranske pregovarače za izdaju nacionalnih interesa. Istodobno, zapadne obavještajne procjene navode da novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije i upravljanju pregovorima sa SAD-om.

Strahovi od šireg sukoba pojačani su i nakon upozorenja organizacija za ljudska prava koje tvrde da bi eventualni masovni napad na Iran predstavljao ozbiljno kršenje međunarodnog prava i potencijalni ratni zločin. Istovremeno, pomorski promet kroz Hormuški tjesnac je smanjen, a vojna prisutnost SAD-a i Irana u tom području raste iz dana u dan.