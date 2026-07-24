JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea završio je u petak u moru na području Zlatnih stijena. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju, izvijestio je Grad Pula
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Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo.
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Na terenu su bili i djelatnici istarske policije te Lučke kapetanije, koji osiguravaju mjesto nesreće i utvrđuju sve okolnosti događaja.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Oko vozila punog otpada bile su postavljene zaštitne brane kako bi se spriječilo moguće istjecanje goriva i onečišćenje mora. Daljnje aktivnosti provodile su se prema uputama Lučke kapetanije.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
"Dvije su osobe ozlijeđene prilikom pada kamiona za komunalne djelatnosti u more u Puli u četvrtak oko 11.10 sati. Sve se odvilo na Zlatnim stijenama, a kamion je vozio 36-godišnjak, dok su sa stražnje strane bili 39-godišnjak i 37-godišnjak, koji su obavljali poslove utovara tereta otpada", piše PU istarska.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Kamion su privremeno oduzeli, a iz mora su ga uklonili uz pomoć dizalice. Nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL