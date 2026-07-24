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NA PODRUČJU ZLATNIH STIJENA

JEZIVI PRIZORI IZ PULE Ovako je kamion pun otpada 'odjurio' u more, više ljudi je ozlijeđeno

Kamion pulske komunalne tvrtke Herculanea završio je u petak u moru na području Zlatnih stijena. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u Opću bolnicu Pula, gdje je zadržan na promatranju, izvijestio je Grad Pula
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Pula: Kamion za smeće tvrtke Herculanea otklizao u more na Zlatnim stijenama
Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Javna vatrogasna postrojba Pula dojavu o nesreći zaprimila je u 11.14 sati. Na mjesto događaja odmah su poslana tri vatrogasna vozila i jedno plovilo. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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