Jezivo je što su Amerikanci Donalda Trumpa prihvatili kao svog proroka

Piše Igor Alborghetti,
Jezivo je što su Amerikanci Donalda Trumpa prihvatili kao svog proroka
Foto: Evelyn Hockstein

Nema empatije, pristojnosti i regula državničkog dostojanstva. Richard Nixon onomad je lagao, ali je znao da laže

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump istodobno je objašnjiv i neobjašnjiv. Smiješan i sablastan. Nema empatije, pristojnosti i regula državničkog dostojanstva. Richard Nixon onomad je lagao, ali je znao da laže. Ronald Reagan je pojednostavljivao svjestan kako manipulira sa činjenicama. Bill Clinton je na nacionalnoj televiziji felacio objašnjavao kao nešto što, eto, nije dio seksualnog odnosa. Trump ne laže u tom, recimo klasičnom smislu. Njegova realnost samo je njegov proizvod, mračna bačva iz koje svakog dana po sluđenom planetu prska kaos. Da je destrukcija ostala unutar Sjedinjenih Država, nekako bi se moglo disati. Suze bi tekle zbog propasti demokracije koja je, unatoč svim manama, bila referentna točka. Ovako Iran, Hormuški tjesnac, Grenland, NATO, carine, Ukrajina - sve to stane u jedno Trumpovo jutro. Ruski predsjednik Vladimir Putin više nije glavni disruptor svijeta.

Komentari 1
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona

