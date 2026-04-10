Jezivo je što su Amerikanci Donalda Trumpa prihvatili kao svog proroka

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump istodobno je objašnjiv i neobjašnjiv. Smiješan i sablastan. Nema empatije, pristojnosti i regula državničkog dostojanstva. Richard Nixon onomad je lagao, ali je znao da laže. Ronald Reagan je pojednostavljivao svjestan kako manipulira sa činjenicama. Bill Clinton je na nacionalnoj televiziji felacio objašnjavao kao nešto što, eto, nije dio seksualnog odnosa. Trump ne laže u tom, recimo klasičnom smislu. Njegova realnost samo je njegov proizvod, mračna bačva iz koje svakog dana po sluđenom planetu prska kaos. Da je destrukcija ostala unutar Sjedinjenih Država, nekako bi se moglo disati. Suze bi tekle zbog propasti demokracije koja je, unatoč svim manama, bila referentna točka. Ovako Iran, Hormuški tjesnac, Grenland, NATO, carine, Ukrajina - sve to stane u jedno Trumpovo jutro. Ruski predsjednik Vladimir Putin više nije glavni disruptor svijeta.