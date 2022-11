Jezivo svjedočenje: 'Belivuk je radio sa sjekirom, sa strojem za mljevenje imali smo problema'

Srđan Lalić (36), jedan od najbližih suradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i pripadnik kriminalnog klana, sklopio je sporazum sa Tužiteljstvom za organizirani kriminal da za kaznu od 18 godina zatvora svjedoči o svim zločinima klana. U utorak je odgovarao na pitanja tužitelja.

- Aleksandra Gligorijevića zvanog Puki udarcem sjekire u vrat ubio je Veljko Belivuk - rekao je na sudu Srđan Lalić dodavši kako su mu to ispričali Belivuk i Marko Miljković, prenose srbijanski portali.

- Nisu se još ni presvukli, bili su krvavi, ispričali su mi što se događalo, što je pričao - rekao je Lalić koji je opisao i što je tko od pripadnika zločinačke organizacije radio kod ubojstva Gorana Veličkovića zvanog Goksi.

- Tu su bili Belivuk, Miloš Budimir, Janković, oko mašine su bili Spasojević i Draganić. U komadanju su sudjelovali Belivuk, Miloš Budimir, a ja i Nebojša Janković smo pomagali - rekao je Lalić, nakon čega ga je tužitelj pitao "kako su to radili".

- Pridržim, siječem, Belivuk je tada radio sa sjekirom, Janković je nožem usitnjavao dijelove, tada su bili veći kuhinjski noževi, a kasnije mesarski noževi. Belivuk je krupne dijelove odvajao sjekirom, a mi smo sitnije usitnjavali - rekao je Lalić dodajući da su komade ubacivali u mašinu za mljevenje.

Dodao je kako su posebno brutalni bili prema Lazaru Vukićeviću jer su mislili da je upucao Miloša Budimira.

-Također su nam Veljko i Marko davali direktivu i zahtijevali da prema njemu budemo posebno brutalni. Oni su tada bili u Crnoj Gori, a poruke su stizale Draganiću i Budimiru. Lazar Vukićević i Belivuk komunicirali su neposredno pred ubojstvo. Belivuk ga je dodao na svoj sky i pitao zašto ga špijunira, zašto radi na njegovom ubojstvu, na što mu je Vukićević odgovorio "što te boli k...c"- svjedočio je Lalić koji je sudjelovao u ispitivanju Vukićevića.

- Puštali su mu poruke od Veljka i Marka, ništa oni nisu htjeli saznati od njega, samo su likovali nad njegovom otmicom. To su bile glasovne poruke, to je bio nastavak na tu komunikaciju "vidjet ćeš sad tko će da p..i k...c", to su momenti koje sam upamtio. Ja sam ga udarao kablom, poslije smo ga polijevali vodom na desetak centimetara od usta i nosa, da ne može disati, da se mora boriti... Kao da nije bio potpuno svjestan, od njega se malo informacija izvuklo. Pominjao je nepovezano neka imena, neke događaje, sve vrijeme je krvario iz glave, imao je otvorene prijelome prstiju na šaci, to je sve bilo u nekoliko minuta kada je doveden. Miloš Budimir mu je čekićem zdrobio prste na šaci- kazao je Lalić koji se i fotografirao s truplima nekih od ubijenih.

Govorio je i o tome kako su se nakon ubojstva u kući u Ripoteku u Beogradu rješavali trupala.

- Prvi put sam to to vidio kod ubojstva Gorana Veličkovića, ali je proces bio jednostavan. Belivuk mu je sjekirom odvojio glavu od stopala, šake, Miloš Budimir i Janković su velikim nožem pravili kao vođice po tijelu, da ih se lakše sjekirom može razdvojiti. Zatim se nožem otvori trup, organi se odlože u odvojenu vreću, sjekirom se usitnjava torzo i na kraju se sjekirom usitnjava glava. Prije toga toga se nožem skida koža s glave da kosa ne bi zaustavljala mašinu i svi ti usitnjeni dijelovi, koji na kraju budu 20 puta 20 centimetara, neki i sitniji, se odlože u najčešće tri plastične kade i to se provlači kroz mašinu i melje. Sadržaj bude želatinasto voden, odlaže se u prozirne plastične vreće, koji se ubacuju u bijele vreće, da sadržaj ne iscuri u garaži. Za to nam je trebalo sat do dva, a tri kada je bilo problema s mašinom- rekao je Lalić dodavši kako je Veličkovića ubio Marko Miljković.

Lalić je potom detaljno opisao kako su vreće iznosili u automobil, a potom odvozili do Dunava, gdje su ih bacali u rijeku. Lalić je govorio i o novcu koji su dobivali za svoje "zasluge".

- Za sudjelovanje u ratu s pripadnicima grupe su isplaćivane novčane nagrade, za zasluge. Ja sam jednom dobio 10.000 eura, a jednom 5000 eura. Također smo Miljković, Janković, Belivuk, braća Budimir i ja kupili plac kod Pančevačkog mosta veličine jednog hektara koji smo platili 100.000 eura - rekao je Lalić. Osim čuvene fotografije na kojoj je nasmijan s Belivukom Lalić se nalazi i na fotografiji na kojoj je u prostoriji tijekom mučenja Nikole Mitića, pripadnika suprotstavljenog klana koji je kasnije surovo ubijen.

Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostalih 29 pripadnika kriminalne skupine su, tvrdi tužiteljstvo bili skupina koja je po naređenju kavačkog klana eliminirala njihove suparnike iz drugog crnogorskog klana - škaljarce i njihove suradnike u Srbiji.

