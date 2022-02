Goran Mihajlović je imao samo 22 godine kada je nestao 1. travnja 2019. godine u Beogradu. Njegov je mobitel bio dostupan do 16.30 sati, a nakon toga o Goranu se više ništa ne zna. On do danas nije pronađen. O njemu samome u javnosti se malo zna, no mediji su pisali da ga se povezivalo s kriminalnim sukobima.

Blic piše kako se sumnja da ga je ubio klan Belivuk-Miljković te kako su za Goranovo ubojstvo proširili istragu protiv Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, Marka Miljkovića, zvanog Mesar, Vlada Draganića, Miloša Budimira i Nikole Spasojevića. Policija naime ima materijalne dokaze koji na to ukazuju te je podnijela kaznenu prijavu tužiteljstvu. Osumnjičene bi uskoro trebali izvesti na saslušanje.



Sumnja se da su Gorana namamili preko poruke. Naime, Mihajlović je prije nestanka otišao na sastanak s prijateljem, izvjesnim N. Š. Prema neslužbenim informacijama, stigla mu je poruka: "Treba mi velika usluga, dođi", na koju je on nasjeo i otišao na sastanak s kojeg se nikada nije vratio. Obitelj je njegov nestanak prijavila nakon sedam dana, a nakon što nisu bili zadovoljni tijekom istrage, Goranova majka je pokrenula privatnu istragu,

Podsjetimo, Belivuk i nekolicina njegovih suradnika uhićeni su početkom veljače 2021. godine. Veljko Belivuk je godinama bio navijač i radio je kao osiguranje raznih beogradskih klubova i splavova, a o njemu se u javnost počelo govoriti nakon napada na osiguranje bivšeg direktora Partizana. Policija ga tereti d aje vodio jedan od najvećih klanova na Balkanu. Belivuk, koji je u operativnim policijskim podacima obilježen kao jedan od najopasnijih ljudi beogradskog podzemlja i bliski suradnik ozloglašenog crnogorskog "kavačkog klana" i vođa njihovog beogradskog ogranka, uhićen je u jednoj od najvećih policijskih akcija u zadnjih nekoliko godina i njegova grupa sumnjiči se za brojna ubojstva, otmice, mučenja, ali i dilanje drogom.

Kriminalna grupa Belivuka i Miljkovića je do sada optužena za brutalna ubojstva Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Velickovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje. Prema navodima optužnice, koju je tužiteljstvo podiglo protiv klana, sva ubojstva su počinjena u kući u Ritopeku, čiji je vlasnik osumnjičeni Draganić. Kako se sumnja, žrtve su na prijevaru namamili ili otimali, potom ih brutalno mučili, ubijali i mljeli u industrijskoj mašini za mljevenje mesa, a potom ostatke prosipali u Dunav.