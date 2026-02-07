Obavijesti

RAT U UKRAJINI

JEZIVO! Ukrajinski vojnici presreli signal i gledali kako ruski dron ide direktno na njih

Piše Filip Sulimanec,
Foto: X/Screenshoot

Rusija je u subotu izvela jedan od najžešćih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu od početka rata, ostavivši stotine tisuća ljudi bez struje i grijanja usred vala polarne hladnoće

Admiral

Grozomoran video dolazi s ukrajinske bojišnice koji oslikava realnost tog rata i transformaciju koju su stvorili dronovi. Tri ukrajinska vojnika u skrovištu, u predahu između teških borbi na ekranu gledaju sliku u realnom vremenu ruskog drona.

Jedan od njih kaže 'ide prema nama', te sva trojica rukama zaklanjaju uši prije nego što video prekine snažna eksplozija.

Rusija je u subotu izvela jedan od najžešćih napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu od početka rata, ostavivši stotine tisuća ljudi bez struje i grijanja usred vala polarne hladnoće. Zbog siline udara u zapadnim dijelovima zemlje, susjedna Poljska je iz opreza privremeno zatvorila dvije ključne zračne luke u blizini granice te podigla vlastite borbene zrakoplove.

Napad je uslijedio unatoč mirovnim pregovorima koji se vode u Abu Dhabiju uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, a Kijev ga tumači kao pokušaj Moskve da slomi otpor civilnog stanovništva i izvrši pritisak na ukrajinske pregovarače.

