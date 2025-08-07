Obavijesti

POGINUTA OPTUŽNICA

Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH

Piše Franjo Lepan,
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici kod Prnjavora. Podignuta je optužnica da je na podmukao način ubio supurug i sina

Kantonalno tužiteljstvo Tuzlanskog kantona (BiH) podiglo je optužnicu protiv Emira Selimovića (38) iz Kalesije zbog sumnje da je na podmukao način ubio suprugu Inelu Selimović i njihovog trinaestogodišnjeg sina.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje. Kako navode iz Tužiteljstvu, optužnicom se Selimović tereti da je 12. veljače 2025. godine u vremenu od 3 do 6 sati ujutro u obiteljskom stanu u Kalesiji, dok su supruga i sin spavali, na podmukao način iskoristio njihovu nemogućnost da se odbrane i rukama im stezao vrat sve dok nisu prestali disati, te je nastupila njihova smrt uslijed zagušenja.

Nakon počinjenih kaznenih djela automobilom u vlasništvu supruge je pobjegao i skrivao se nekoliko dana od policijskih i istražnih organa.

Podsjećaju da su osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici MUP-a RS, PS Prnjavor, na području Gornje Mravice kod Prnjavora, nakon intenzivne potrage i niza operativnih i istražnih radnji provedenih u koordinaciji sa istražiteljima Sektora kriminalističke policije MUP-a TK u cilju lociranja i uhićenja osumnjičenog.

Tijekom provođenja istrage su obavljena brojna vještačenja i istražne radnje, te su uz optužnicu Kantonalnom sudu Tuzla priloženi brojni materijalni dokazi.

Postupajući tužitelj je Kantonalnom sudu Tuzla dostavio prijedlog da se Selimoviću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku.

