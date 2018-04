Johannesburg plače na moju izvedbu 'Ne klepeći nanulama'

Moja priča odigrala se nekakvom ludom srećom jer je tata dobio posao u Johannesburgu, kod nas se zaratilo i obitelj se odlučila odseliti. Nije to bila nikakva iznenadna odluka i bilo nam je teško u početku. Nova zemlja, nova kultura, jezik, novi zrak...

Tako započinje svoju priču Ziza Muftić (45), proslavljena jazz glazbenica u Johannesburgu koja je u taj grad preselila kao djevojka 1992. godine. Kaže, morala se naviknuti na njega nakon dragog joj i toplog Zagreba. Ima preko 30 godina iskustva u glazbi, prvo kao violinistica, zatim kao pjevačica i pijanistica. S kvartetom je prije tri godine izdala svoj debitantni album Silver moonbeams za koji kaže kako je bio izlaz iz emotivnog pakla. Izliječio je slomljeno srce. Foto: Privatni album

- Bio je to pakao nakon prekida s osobom s kojom ste dijelili dobar dio svoga života. Bilo je teško ali sam imala glazbu da me spasi i izliječi. Svaka nota na tom albumu je zalivena suzom i svako djelo koje bih stvarala mi je pomoglo da stanem na noge jačim korakom - rekla je Ziza. Odlučila se za taj naziv albuma nakon što je snimila cijeli album i čula zvuk koji su njeni muzičari i producent uspjeli stvoriti.

- Boja zvuka je boja mjesečine u noći: intiman i topao, vodi te u snove i stihove - opisala nam je ukratko deset pjesama s albuma. Ona je autorica šest pjesama. Slično sam se osjećala i ja kad sam ga slušala, posebice kad sam naišla na obradu sevdaha Ne klepeći nanulama. Zvuk je originalan, ali je zadržao bosanski “štih”. Kao članovi kvarteta, na albumu su sudjelovali kontrabasist James Sunney, klavirist Roland Moses i bubnjar Peter Aurett. Jazz je, kaže nam Ziza, glazba kroz koju se može izraziti bez ograničenja. Njena posebnost je u tome što jedina spaja zvukove s naših područja i južnoafrički te američki jazz.

- To je more različitih kultura i tradicija. Imamo Afro-Cuban Jazz, Ethno jazz, South African Jazz, čak i Cro-Jazz. Ritam je to koji daje jazzu specifičan zvuk i stil. Ritam je sinkopiran a metar je često neregularan, što je karakteristika autohtone afričke glazbe, kao i izvorne muzike s Balkana. Moja publika je uglavnom fascinirana našim jezikom i melodijama punim duše. Južnoafrička glazba je isto tako, puna tradicije i nezaboravne melodije. Uglavnom kad pišem stihove na neke južnoafričke melodije, pišem ih na hrvatskom. Nekako mi se zvuk dobro uklapa - rekla je. Nastupa većinom na privatnim zabavama ili u lokalnom jazz klubu The Orbit kao vođa sastava jer, kaže nam, Johannesburg, nema baš puno jazz klubova. Znanje dijeli s učenicima koje privatno podučava glazbi, a i sama redovito odlazi na satove klavira. Surađivala je s većinom južnoafričkih glazbenika i puno naučila o jazzu, kao i kako voditi sastav. Najdraži muzički susreti bili su joj s južnoafričkim glazbenicima Sydneyom Mnisijem i Lexom Futshaneom.

- Sydney svira tenor saksofon i flautu. Veteran je na sceni. Od njega sam naučila puno o improviziranju, a isto tako o boji glasa - objasnila je. Suradnja s našim glazbenicima ju zanima, iako Zagreb ne posjećuje toliko često koliko bi željela. Zbog toga nam govori kako jazz scenu u Hrvatskoj ne poznaje dovoljno dobro. Bolje upoznavanje s lokalnom scenom motiv je za češći dolazak u rodni grad. U posljednjem posjetu u siječnju bila je u jednom jazz klubu u centru grada.

- Bilo je puno ljudi. Zagreb voli jazz. Pun je svjetskih glazbenika. Nadam se da će ti jazz klubovi preživjeti jer je važno da se čuje ta predivna glazba kao i da se hrvatski jazz razvije u svjetski zvuk - rekla nam je Ziza. U kontaktu je s jazz pijanistom Matijom Dedićem, inače sinom pokojnog Arsena Dedića i Gabi Novak. S njim bi, kaže, rado voljela surađivati.

- Upoznala sam nedavno i basistu, Juru Vrandečića. Obradila sam jednu od stvari njegova benda Zagreb Jazz Portrait i svirala sam ga u Johannesburgu. Nadam se da ćemo surađivati na nekom jazz događanju u Hrvatskoj - istaknula je Ziza, kojoj ponekad u mislima zamirišu zagrebačke ulice, pekarnice ali i naše more...

- Jako mi nedostaje hodanje po gradu. U Johannesburgu se nigdje ne hoda. Svi se voze autima. Razlog je kriminal. Johannesburg je veliki grad s više od četiri milijuna stanovnika - rekla je. Dodala je kako nam je zajednički ponos koji osjećamo prema svojoj tradiciji ali i okupljanje ukućana oko stola te uživanje u hrani uz pjesmu. Otkrila nam je i kako ove godine izlazi njen drugi album na kojem već naveliko radi.

- Velika razlika će biti u zvuku i energiji. Djela koja namjeravam snimati na drugom albumu su stvari koje sviram već tri godine s različitim glazbenicima, na različitim pozornicama. Naravno, bit će ista fuzija različitih kultura. Očekujte i Coltraneovu ‘Naima’ otpjevanu na Zulu, jeziku najveće južnoafričke plemenske zajednice - istaknula je. Upitali smo ju i je li vrijeme za glazbenu karijeru kod nas. Ziza nam je samouvjereno odgovorila: “Vrijeme je sad”!