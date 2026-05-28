FOTO Ukrao bankovnu karticu Johnnyju Deppu i spiskao pravo bogastvo. Glumac nije ni skužio

U pritvoru je završio 27-godišnji jordanski državljanin nakon što su ga mađarski istražitelji povezali s navodnom krađom podataka bankovne kartice Johnnyja Deppa, s koje je, prema dosadašnjim informacijama, potrošeno više od 620 tisuća eura. Kako prenosi Daily Mail, holivudski glumac navodno više od dvije godine nije primijetio da mu s računa nestaje golema svota novca. Sumnjive transakcije otkrivene su tek nakon što ih je banka označila kao moguće prijevare. Istraga je, navode mađarske vlasti, pokrenuta početkom godine kada je američka financijska institucija kontaktirala FBI-jev ured u Mađarskoj zbog neovlaštenih isplata s računa jednog klijenta. Naknadno je utvrđeno da je riječ upravo o Johnnyju Deppu.

Foto: Policia.hu

Prema informacijama istražitelja, između siječnja 2024. i prosinca 2025. provedeno je čak 308 zasebnih transakcija povezanih s ukradenim podacima kartice. Novac je navodno trošen na internetske kupnje i rezervacije smještaja.

Policija je trag pratila preko IP adresa, e-mail računa i mađarskog telefonskog broja koji je bio povezan s rezervacijama. Istraga ih je na kraju dovela do stana u Budimpešti koji je unajmljivao 27-godišnji osumnjičenik.

Na snimkama koje je objavila mađarska policija vidi se trenutak njegova uhićenja. Policajci su muškarcu stavili lisice te ga odveli na ispitivanje.

Tijekom pretresa stana istražitelji su zaplijenili elektroničke uređaje za koje sumnjaju da su korišteni u navodnoj prijevari. Uz to, pronađene su i tvari za koje se vjeruje da su narkotici pa je protiv osumnjičenika otvorena i dodatna istraga zbog mogućeg posjedovanja droge.

Iako muškarac odbacuje optužbe, sud mu je odredio istražni pritvor.

Policija još pokušava utvrditi na koji su način pribavljeni podaci Deppove American Express kartice. Među mogućim scenarijima spominju se krađa podataka, curenje informacija ili kompromitirana ranija internetska transakcija.

Johnny Depp posljednjih je godina više puta boravio u Budimpešti zbog snimanja filmskih projekata, a mađarska policija poručuje da istraga još traje te da nisu isključena nova uhićenja.