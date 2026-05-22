INVESTICIJSKA PREVARA

Lažni brokeri nasamarili starca iz Ogulina: Ostao bez 3300 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stariji muškarac nasjeo na lažna obećanja o zaradi iz ulaganja u sirovine i dionice. Policija istražuje slučaj, građanima upućen novi apel na oprez.

84-godišnji muškarac u veljači ove godine postao je žrtva internetske prijevare nakon što je na mreži pronašao navodnu tvrtku koja se bavi ulaganjem u dionice, sirovine i druge oblike trgovanja. Nakon što je stupio u kontakt s više nepoznatih osoba, one su ga, kako se sumnja, lažnim prikazivanjem činjenica uvjerile da uplati novac u dva navrata. Objašnjavali su mu da se njegova sredstva ulažu te da ostvaruje dobit. Međutim, kada obećana zarada nije isplaćena, a prevaranti su ga nastavili nagovarati na dodatne uplate, muškarac je shvatio da je prevaren. Ukupno je ostao bez 3300 eura.

Policijski službenici Policijske postaje Ogulin provode kriminalističko istraživanje ovog slučaja.

Iz policije ovom prilikom ponovno upozoravaju građane da budu izrazito oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu kako ne bi postali žrtve sličnih kaznenih djela.

Riječ je o tzv. investicijskim prijevarama i prijevarama u online kupnji, gdje prevaranti žrtvama obećavaju brzu zaradu ili ih dovode u zabludu lažnim ponudama i prikazima ulaganja.

