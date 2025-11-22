Obavijesti

Bivši britanski premijer

Johnson komentirao istragu o covidu-19: To je nekoherentno!

Piše HINA,
Johnson komentirao istragu o covidu-19: To je nekoherentno!
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION/Andrew Couldridge/REUTERS

Više od tri godine nakon završetka pandemije, još uvijek se svađaju oko toga što je pošlo po zlu, napisao je Boris Johnson

Bivši britanski premijer Boris Johnson u subotu je javnu istragu o covidu-19, koja je u svojim zaključcima objavljenima u četvrtak kritizirala njegovo postupanje s pandemijom, nazvao "očajnički nekoherentnom".

Prema toj istrazi, u Engleskoj se moglo izbjeći oko 23.000 smrtnih slučajeva da je karantena na početku pandemije uvedena ranije.

Osuđuje se "kaos" koji je vladao u tadašnjoj konzervativnoj vladi Borisa Johnsona.

Britanske vlasti, a posebno izvršna vlast na čelu s Borisom Johnsonom, prekasno su shvatile ozbiljnost virusa, zaključila je istraga.

"Više od tri godine nakon završetka pandemije, još uvijek se svađaju oko toga što je pošlo po zlu", napisao je Boris Johnson u svojoj kolumni u tabloidu Daily Mail.

MIKE JOHNSON Predsjednik Zastupničkog doma: Nema se što skrivati u Epsteinovim dosjeima
Predsjednik Zastupničkog doma: Nema se što skrivati u Epsteinovim dosjeima

"I dalje mi je duboko žao zbog pogrešaka koje je napravila vlada koju sam vodio i pun sam suosjećanja za sve one koji su patili", dodao je.

"Sve što mogu reći jest da su svi uključeni dali sve od sebe, u posebno teškim okolnostima."

Johnson smatra  da su zaključci javne istrage „zbunjujući“ i „očajnički nekoherentni“.

Kaže da istraga nije odgovorila na dva ključna pitanja: „Odakle je došao virus? I jesu li karantene vrijedile strašne cijene koju smo platili?“

OŠTRA PROCJENA Istraga: Kaotičan odgovor Johnsonove vlade na covid-19 doveo je do više mrtvih
Istraga: Kaotičan odgovor Johnsonove vlade na covid-19 doveo je do više mrtvih

Skupina koja okuplja obitelji čiji su članovi umrli od covida pozvala je u petak na ukidanje svih financijskih i institucionalnih pogodnosti koje uživa bivši premijer.

„Nedopustivo je da se od ožalošćenih obitelji očekuje da subvencioniraju način života čovjeka čije su odluke dovele do smrti naših voljenih“, rekli su.

Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je 226.000 smrtnih slučajeva povezanih s pandemijom, što je jedna od najgorih europskih statistika.

