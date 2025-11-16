Predsjednik Zastupničkog doma: Nema se što skrivati u Epsteinovim dosjeima

Predsjednik Zastupničkog doma američkog Kongresa, Mike Johnson u nedjelju je rekao kako vjeruje da bi predstojeće glasanje o objavljivanju dosjea ministarstva pravosuđa, povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, trebalo pridonijeti okončanju optužbi po kojima je predsjednik Donald Trump imao veze sa zlostavljanjem i trgovinom maloljetnicama za što je okrivljen pokojni Epstein.

"Oni to rade kako bi se pokazalo da predsjednik Trump ima neke veze sa slučajem na temelju puke teorije. Nema!", rekao je republikanac Johnson u emisiji "Fox News Sunday".

"Čitav njihov plan igre temelji se na Epsteinu, pa ćemo im to oružje oduzeti iz ruku", rekao je Johnson, misleći na demokrate. "Dovršimo ovo i krenimo dalje. Nema se što skrivati."

Premda su Trump i Epstein fotografirani zajedno prije nekoliko desetljeća, predsjednik je rekao da su se njih dvojica posvađala prije Epsteinove osude. No e-poruke koje je prošli tjedan objavio odbor Zastupničkog doma pokazale su kako je Epstein vjerovao da Trump "zna za djevojke", iako nije jasno što ta fraza točno znači.

Borba za otkrivanje većeg broja dokumenata povezanih s Epsteinom, tema za koju se i sam Trump u kampanji zalagao, rezultirala je razdorom s nekima od njegovih dosadašnjih saveznika u Kongresu.

Tako je Trump kasno u petak uskratio potporu američkoj zastupnici Marjorie Taylor Greene iz Georgije, dugo jednoj od njegovih najvjernijih pristalica u Kongresu, nakon što je kritizirala republikance u vezi s određenim pitanjima, uključujući odnos prema Epsteinovim dosjeima.

U nedjeljnom gostovanju u CNN-ovoj emisiji "Stanje nacije" Greene je rekla kako ne vjeruje da bi još neobjavljeni dosjei ukazivali na umiješanost predsjednika, ali je ponovno pozvala na veću transparentnost.

"Ne mislim da bi bogati i moćni ljudi trebali biti zaštićeni ako su učinili nešto krivo", rekla je.